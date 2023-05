El grupo ultra conservador católico “Fraternidad Sacerdotal San Pío X” (FSSPX), fundada por el obispo cismático Marcel Lefebvre, que se opone a las reformas de la iglesia católica realizados hace sesenta años, abrirá un templo en San Pedro Cholula llamado “iglesia de Nuestra Señora de todos los Ángeles”.

De acuerdo a la arquidiócesis de Puebla, esta no reconocerá al templo, ni a los ministros que ahí oficien, una vez que se trata de un movimiento que hace sesenta años fue expulsado por parte de la Santa Sede.

El movimiento por parte de los seguidores de Marcel Lefebvre, obispo excomulgado, busca que las misas se digan en latín, que el sacerdote no le de la espalda al altar, y las mujeres ingresen con velo a los templos.

La arquidiócesis de Puebla a través del comunicado señaló que habiendo tenido conocimiento de que, próximamente, se llevará a cabo la consagración de una edificación a la que se le ha dado el título de “iglesia de Nuestra Señora de todos los Ángeles”, en las cercanías del municipio de San Pedro Cholula, y ante el cuestionamiento de algunos fieles; la Arquidiócesis da a conocer que dicha edificación no pertenece ni jurídica ni canónicamente a la Arquidiócesis de Puebla.

Explica que ha sido construida a instancias de la denominada “Fraternidad Sacerdotal San Pío X” (FSSPX), fundada por el obispo cismático Marcel Lefebvre.

“La Iglesia Católica tiene el deber de custodiar la legítima administración de los sacramentos, la guía del Pueblo de Dios y la recta predicación de la Palabra de del Señor, según la voluntad de Jesucristo; por ello, tiene también la misión de advertir oportunamente sobre cualquier persona o asociación que actúe en contra de la voluntad de Dios, contenida en la Sagrada Escritura, en la Tradición y el Magisterio de la Iglesia”.

“Dado que ni la Fraternidad San Pío X ni el edificio por ellos erigido se sujetan obedientemente a las disposiciones del Santo Padre ni mucho menos a la autoridad del señor Arzobispo, se pide a los fieles a que, para su atención espiritual acudan a su respectiva parroquia, donde los sacramentos son administrados lícita y válidamente, en plena comunión con la Iglesia y en obediencia al Papa y a nuestro Arzobispo”.

Precisa que “los sacramentos administrados por los ministros de la Fraternidad San Pío X, son ilícitos 4 por tres razones: 1. No son celebrados en la plena comunión eclesial. 2. Son administrados por sacerdotes acéfalos, es decir que no están bajo una autoridad eclesiástica. No prestan obediencia al Papa. No pertenecen a ninguna diócesis ni congregación y no cuentan con licencias ministeriales expedidas por la Arquidiócesis de Puebla”.

Advierte que quienes han sido adheridos a este movimiento cismático, pueden recibir la pena establecida para quienes incurren en cisma. En suma, al celebrar ilícitamente los sacramentos, desgarran la unidad de la Santa Iglesia Católica.

Aclara que en cuanto el templo recién construido, es importante tener en cuenta que no puede edificarse una iglesia sin el consentimiento expreso del Obispo Diocesano, dado por escrito, y dicho templo no cuenta con ese permiso.