“Una moto con dos pasajeros espera a que salgas y empieza a seguirte… Te dan caza mientras circulas en vía pública. Paras en una rotonda y te dan alcance. Ya no hay nada que hacer. Te disparan, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 veces”.

De esta manera, Helena, recordó el feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido exactamente hace un año el 21 de mayo de 2022, luego de colocar una ofrenda floral y veladoras en el sitio del crimen.

A un año de distancia, la también abogada del caso continúa exigiendo justicia, ya que no se ha sentenciado a los presuntos autores materiales ni al intelectual, aunque todos están detenidos en proceso.

En entrevista a Intolerancia Diario, señaló que en este lapso, más allá de lo que pueda sentir, hay una cosa evidente, que han sido transparentes por el caso, en tanto la defensa del presunto autor intelectual, el ex candidato a gobernador de Puebla, Javier N, se ha mantenido alejado de la luz.

“Parece mentira que un caso tan bien armado todavía no podamos estar hablando de un juicio oral. Vamos a ir con toda la fuerza exigiendo justicia para mi hermana y todas las mujeres y que los procesos judiciales se respeten para las víctimas también”, sostuvo.

Recordó que además han tenido que sortear diferentes argucias legales, como la de marzo pasado, cuando tuvo que llegar a Puebla de emergencia, procedente de España, ya que hubo el cambio de juez, el que utilizaba criterios para dejar a las víctimas en una situación de indefensión.

“Al final lo pudimos corregir con un recurso, pero estábamos en ese momento fuera de la acusación coadyuvante y era del autor intelectual”, dijo Helena Monzón.

-¿Cuándo crees que haya ya una sentencia tras el juicio?

-"La oposición (de la defensa) va seguir el próximo mes. He hecho todo lo posible por tener un juicio en verano, con un caso listo para ir a juicio oral, pero por los formalismos que ha utilizado la otra parte de Javier N, no lo hemos conseguido".

“Me temo que en el mejor escenario estaremos en un juicio de otoño, lo seguiremos persiguiendo con toda la fuerza”, indicó.

Señaló que en este año ha aprendido que para que las víctimas sean escuchadas en el nuevo sistema penal mexicano, cuesta el doble o triple que cualquier otro ordenamiento.

“No tiene el mismo peso la parte de la víctima, eso es algo que se tendría que valorar, al final del día tenemos asesores jurídicos y no puedes desmarcarte de lo que hace y dice Fiscalía, muy atento, eso hace que la posición de la víctima quede en un segundo plano”, indicó.

“Es importante presionar en todos los niveles, sino las víctimas se pueden quedar en el camino”, señaló.

El feminicidio

Cecilia Monzón, abogada y activista reconocida en Puebla, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 presuntamente, por órdenes del excandidato a gobernador de Puebla, Javier N, con quien procreó un hijo.

Fueron detenidos además tres personas más presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos el autor material, dos de ellos siguen en prisión.

De acuerdo con los resultados de la investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó, Javier N presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Asimismo, presuntamente Jair contactó a otra persona identificado como Silvestre, quien a la postre le quitaría la vida a balazos el 21 de mayo de 2022, luego de que siguieron a Cecilia abordo de una motocicleta.

Un cuarto implicado, Santiago N, exsecretario Particular de Javier N y ex delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), habría prestado su camioneta particular para que los asesinos escaparan.

Sin embargo, Santiago N, obtuvo un amparo que lo libró del proceso penal en su contra y obtuvo su libertad, aunque recientemente el fiscal Gilberto Higuera Bernal indicó que la investigación y proceso en su contra.