Decenas de animalistas salieron a manifestarse en las principales calles de Puebla, para exigir a las autoridades poner freno al maltrato animal, tras varios casos registrados en los últimos días.

El Movimiento Animalista y sociedad en general de Puebla, llegaron a las puertas de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la sede del gobierno estatal, Casa Aguayo.

El movimiento comprendió a 117 agrupaciones en todo el estado que trabajan por el bienestar animal en distintos puntos o municipios.

“Comprendimos que sólo unidos podemos hacerla diferencia, por los que no tienen voz”, dijo una representante al señalar que se debe educar a los niños a no maltratar a los animales, ya que después no solo a estos atacarán, sino a la gente.

Indicó que hay muchos casos de agresión a animales, como el de una menor de edad que en Huauchinango le quito la vida a un perro llamada Huellitas, solo por hacerlo y no pisará la cárcel.

Dijo que por fortuna la FGE ya tiene una oficina para atender los casos, pero también se necesitan veterinarios forenses para atender los casos como el de Muñeca, una perra de Atlixco abusada sexualmente por una menor de edad, para tener una resolución más pronta.

En las calles clamaron al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aplicar sanciones contra este tipo de ataques.

“¡Puebla noticia nacional, por maltrato animal!”, gritaron los manifestantes al momento de marchar en medio de decenas de pancartas como “el memoria de aquellos callejeritos que murieron sin amor”, y humo rosa.

“Aunque sean chiquitos los niños, deben aprender que no son juguetes para jugar, es la responsabilidad de la familia enseñar y darles la conciencia de que a ellos no les gustaría que los tuvieran así, maltratados y hasta sin comer”, dijeron.

Ulises Sandal Ramos Koprivitza, fiscal especializado en Derechos Humanos, comentó que en ambos casos se prevé una asistencia en libertad, de lo que podría ser un hecho delictivo ante las denuncias del asesinato de un cachorro y de un presunto caso de abuso.

Dejó en claro que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prohíbe de manera absoluta el tratamiento de datos personales e imagen que permitan identificar a los menores de edad, en relación a un hecho de carácter delictivo.