Este lunes concluirá la audiencia Intermedia contra del excandidato a gobernador de Puebla, Javier Z, acusado de ser el autor intelectual del feminicidio de su expareja Cecilia Monzón, la cual podía derivar en el inicio del juicio oral.

Así lo informó Helena Monzón, abogada y hermana de la víctima, quien además acusó de tratar de ser amedrentada, atacada e insultada en mensajes, por llevar el caso hasta sus últimas consecuencias en los tribunales.

Asimismo, volvió a acusar a la defensa de constantes medidas dilatorias para ir atrasando el juicio oral, pero finalmente este lunes podría determinarse el juicio oral contra Javier N.

“Primero, ya he bloqueado porque francamente no tengo porque aguantar. Segundo, cómo arde eh. El lunes más. Voy a por lo que toca, un objetivo claro y nada ni nadie, me despista. #JusticiaParaCeciliaMonzón hoy más ALTO y con más #RUIDO que nunca”, sostuvo en Twitter.

El pasado viernes inició la audiencia que duró más de ocho horas, por lo que se declaró un receso hasta este lunes 31 de julio sobre el feminicidio de Cecilia Monzón, la cual se llevó a cabo vía remota.

“Muchas horas, sería poco oportuno hacer una valoración ahora mismo. Os dejo esta imagen de cuando ya me amanecía y seguíamos en la audiencia (acabó a mis 8). Estamos en receso hasta el lunes, para concluir la audiencia intermedia sobre FEMINICIDIO”, señaló desde España, donde participó en la audiencia.

Indicó que por fin tras está audiencia podría darse el gran paso a la fase del juicio oral.

“Nos lo han suspendido ya demasiadas veces, la justicia está tardando, las garantías procesales no pueden seguir siendo utilizadas de forma abusiva, confiamos en que Fiscalía (de Puebla) haga un gran papel y demos ese gran paso hacia la fase del juicio oral”, señaló

“Muchas horas, sería poco oportuno hacer una valoración ahora mismo. Os dejo esta imagen de cuando ya me amanecía y seguíamos en la audiencia (acabó a mis 8). Estamos en receso hasta el lunes, para concluir la audiencia intermedia sobre FEMINICIDIO”, señaló al suspenderse la audiencia.

Anteriormente había acusado a la Fiscalía General del estado (FGE), de no hacer lo conducente para lograr esas sentencias, sino por el contrario, ir entorpeciendo los procedimientos en el tribunal.

Informó que por el caso de feminicidio, tienen programada una audiencia en próximos días, por lo que tiene que seguir el trabajo de calidad, ya que se van a encontrar con resistencia.

“Tiene que lucharse todavía con más peso”, señaló la abogada.

En una anterior entrevista a Intolerancia Diario, Helena Monzón, señaló que el juicio oral podría empezar entre los meses de agosto y octubre.

El crimen

Cecilia Monzón, abogada y activista reconocida en Puebla, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 presuntamente, por órdenes del excandidato a gobernador de Puebla, Javier N, con quien procreó un hijo.

Fueron detenidos además tres personas más presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos el autor material, dos de ellos siguen en prisión.

De acuerdo con los resultados de la investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó, Javier N presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Un cuarto implicado, Santiago N, exsecretario Particular de Javier N y ex delegado de la secretaría de Relaciones Exteriores, habría prestado su camioneta particular para que los asesinos escaparan.

Sin embargo, Santiago N, obtuvo un amparo que lo libró del proceso penal en su contra y obtuvo su libertad, aunque recientemente el fiscal Gilberto Higuera Bernal indicó que la investigación y proceso en su contra.