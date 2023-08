Por enésima ocasión, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, reiteró su llamado al Senado de la República para que designe a las personas Comisionadas faltantes a fin de que el Pleno cuente con quórum legal.

La poblana enfatizó que la sociedad mexicana no merece retrocesos en sus derechos y libertades, para garantizar el respeto a la democracia constitucional y a dos derechos humanos cuya ausencia es grave.

En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría retomar la discusión de un nuevo proyecto de resolución que da respuesta a la Controversia Constitucional 280/2023, la que fue presentada por el INAI en marzo de 2023.

Dijo Blanca Lilia que confían el el trabajo colegiado, plural y experto del máximo tribunal del país y que favorecerá el restablecimiento del orden constitucional.

En este proyecto, se fijarán los efectos de la sentencia, se resolverá en favor de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de las y los mexicanos.

En tanto, en un foro sobre Inteligencia Artificial, en el Senado, Blanca Lilia Ibarra Cadena, reiteró su llamado a senadores para que designe a las personas comisionadas faltantes.

“Aprovechar este espacio para reiterar un respetuoso llamado a las y los señores Senadores a cumplir con ese compromiso que tienen frente a la sociedad, de poder integrar el quórum que es necesario para que el INAI pueda seguir sirviendo a México”, dijo.

Subrayó que, al no poder ejercer sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales, las personas disminuyen su posibilidad de alcanzar una mejor calidad de vida, y pierden su poder como soberanos últimos de la nación, además de que al no existir quien cuide de sus datos personales, pierden su privacidad y pueden quedar a merced de arbitrariedades e injusticias, tanto en el sector público como en el privado; subrayó que la sociedad mexicana no merece retrocesos en sus derechos y libertades.

“Ninguna nación será próspera si no tiene garantizada la seguridad digital, pero tampoco será democrática si no cuenta con instituciones autónomas con vocación social que impulsen el respeto a sus derechos y libertades”, advirtió Ibarra.

Recordó también que, actualmente, el INAI, institución técnica con alto grado de especialización, vela por cumplir con tratados internacionales vitales, suscritos por México.

Entre ellos el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde el Instituto tiene la responsabilidad de ser el tercero verificador; o del Convenio 108 del Consejo de Europa, donde funge como autoridad de control independiente que vigila el tratamiento automatizado de datos personales y la libre circulación de la información.