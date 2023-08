Fueron defraudados más de 15 poblanos para asistir a uno de los conciertos de la cantante Taylor Swift en la Ciudad de México, por la empresa llamada “Servicios de Entretenimiento Producciones Broken Kids Never Die Club”.

Dicha empresa ofreció boletos de hasta 30 mil pesos y paquetes para ir al concierto, pero finalmente no los entregó, denunciaron las víctimas.

Acusaron que adquirieron distintos paquetes con un promotor que incluía la entrada a uno de los conciertos, así como el transporte, alimentos y hospedaje de lujo, por 30 mil pesos.

Jóvenes mujeres señalaron a Iván Molina Jiménez, dueño o representante de de Servicios de Entretenimiento Producciones Broken Kids Never Die Club.

Señalaron que les vendió desde el mes de junio los boletos para los conciertos de Taylor Swift, a 4 mil 500 pesos cada uno.

Indicaron se trataba de boletos de buen precio en zona preferencial, que ya incluían la ganancia del promotor, por lo que no había razón para desconfiar, ya que en ocasiones anteriores le habían comprado boletos para otros conciertos a precios accesibles.

Señalaron desde la semana, Iván Molina dejó de contestar las llamadas y de responder los mensajes que le exigían la entrega del boletaje, ante la cercanía de las fechas de los conciertos.

“Iván Molina Jiménez firmó un documento de compromiso para contra entrega de los boletos, previa liquidación total del costo. Sin embargo, la empresa Entretenimiento Producciones Broken Kids Never Die Club no aparece en registros de empresas, como tampoco en redes sociales. No es posible ubicarla en San Andrés Cholula”, aseguraron.

El último mensaje que respondió fue que la empresa lo despidió, y no se volvió a saber más de él.

Acusaron que habría escapado con más de 675 mil pesos, la cifra podría ser más alta, indicaron las afectadas quienes se quedaron sin ver a su cantante, por lo que interpondrán una demanda por fraude.