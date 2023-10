Por el encarecimiento de azúcar y huevo, incrementará el precio del pan en Puebla, con fecha de aplicación aún por definir, aunque podría ser a partir de la próxima semana.

Así lo informó Juan Pérez Martínez, presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del Pan (Upmipan), al señalar que están por acordar los incrementos entre agremiados.

Explicó que en esta semana, el bulto con 50 kilogramos de azúcar se empezó a comercializar en mil 550 pesos, 600 pesos por arriba de los 950 que costaba apenas hace unos días.

Señaló que el kilogramo de huevo lo estaban comprando la semana pasada por mayoreo a un precio de entre 29 y 30 pesos, ayer se elevó a 37 pesos y este día se los están vendiendo entre 40 y 41 pesos, lo que implica incremento de hasta 12 pesos.

De este modo, el incremento fue de 63.1% en el precio del azúcar y de 41.3% en el del huevo, lo que repercutirá al encarecimiento del pan de dulce y posiblemente también de las hojaldras, señaló.

Indicó que junto a los agremiados, están por definir si el incremento en precios será la próxima semana o pasando la temporada del Día de Muertos, para evitar bajas en las ventas de hojaldras.

“Hay una gran preocupación de los compañeros porque no encontramos cómo enfrentar estos incrementos, realmente la situación sigue siendo difícil”, dijo al señalar que se ha complicado la situación desde hace tres años, antes de la pandemia de Covid.

Además, explicó de que los precios de los insumos se mueven de un día para otro y en cualquier momento, por lo que todos estos detalles los estarán analizando.

El líder panadero recordó que los aumentos han venido acompañados del encarecimiento de otros insumos, tales como cobertura, que les costaba 50 pesos y actualmente se encuentra en 70 pesos, o las mermeladas que pasaron de 25 a 45 pesos.

Señaló que hasta el momento ninguna panadería afiliada a la Upmipan ha cerrado por no poder cubrir los elevados costos de producción, pero no descartó que en próximos meses eso pudiera ocurrir porque no se vislumbra que los precios bajen.