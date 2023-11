No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia... El concierto de Luis Miguel, pactado el 8 de diciembre en el Estadio Cuauhtémoc podría verse cancelado en caso de que el Club Puebla avance a las semifinales del Torneo Apertura 2023.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomon Céspedes Peregrina, dejó entrever dicha posibilidad, pues recalcó que el dos veces mundialista tendría preferencia para el conjunto camotero en caso de avanzar la siguiente semana.

Si el Club Puebla consigue eliminar a los Tigres UANL, actual campeón de Liga MX, el concierto de "El Sol" se vería afectado por cuestiones de logística, pues un evento de su magnitud requiere de unos días para ejecutarse.

La presencia del cantante mexicano en el Coloso de las Maravillas no podría hacerse en la fecha pactada si los camoteros superan los Cuartos de Final, pues el juego sería miércoles o jueves, mientras que el concierto esta pactado para el viernes.

El mandatario estatal expresó su alegría por el progreso de los equipos profesionales en Puebla, pues los Pericos de Puebla apuntan al bicampeonato de la Liga Invernal Mexicana y son los monarcas de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

En caso de concretarse este escenario, el concierto de Luis Miguel tendría que cambiar de fecha o de sede, hecho complejo ante la extensa gira que tiene "El Sol".

El Puebla enfrentará a Tigres este jueves en casa y el próximo domingo la vuelta en Nuevo León; de llegar a avanzar, jugaría la próxima semana semifinales.

San Luis, en la mira

Esta situación no es exclusiva de La Franja, pues en San Luis Potosí viven algo similar, pues el concierto de Luis Miguel esta pactado en el Estadio Alfonso Lastras el próximo 4 de diciembre.

El gobernador, Ricardo Gallardo, reveló que el concierto de "El Sol" no se cancelaría, pero sí cambiaría de sede, para darle prioridad a los potosinos, quienes buscan avanzar a las semifinales ante Rayados de Monterrey.

Puebla podría seguir esos pasos siempre y cuando La Franja consiga en la cancha mantener el sueño de buscar la tercera estrella.