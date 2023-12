Continúan las quejas de abusos contra la empresa Agua de Puebla para Todos, la que intentó cobrar a un adulto mayor 212 mil pesos de contrato de agua y se niegan a conectarle.

Don Hipólito Cortés Jaimes, de 73 años de edad, señaló que se acercó para tener el vital líquido en un predio, a la empresa concesionaria del servicio de agua, pero todo se convirtió en un suplicio.

“Me trajeron vueltas y vueltas, con mapas y mapas, planos y planos, entregué todo lo que me pedían, al último me mandaron a muchos lados, pero cuando ya me dieron los permisos en el ayuntamiento de Cuautlancingo, dijeron que no en Agua de Puebla”, dijo.

Posteriormente, luego de varias vueltas, les señalaron que las personas que recibieron el dinero ya no trabajaban ahí y por ende no tenían ninguna documentación del caso.

En el ayuntamiento de Cuautlancingo, tras engorrosos trámites, entregó 30 mil pesos en efectivo para los estudios de factibilidad, por lo que todo estaba en trámite.

Sin embargo, cuando ya los iban a conectar a la red de agua potable, llegó personal de Agua de Puebla, argumentando que era su territorio y no podían conectarse.

Los trabajadores de la comuna de Cuautlancingo le aseguraron que se resolvería el problema, luego de que la empresa privada le rompió la tubería.

De este modo, tuvo que volver a contratar mano de obra, maquinaria y tuberías, por lo que vuelve a autorizar el ayuntamiento, debido a que supuestamente entre directores de la empresa privada y la comuna ya habían hablado.

Sin embargo, nuevamente personal de Agua de Puebla rompió la tubería y se la llevaron, al insistir que no tenia derecho la comuna.

“Ahí entré en un calvario por saber quién daría los permisos, por lo que me regresaron el dinero y Agua de Puebla nos invitó a atendernos”, dijo.

Sin embargo, indicó que la concesionaria le cerró por todos lados la oportunidad de regularizarse con la conexión, ya que cada vez le pedían más papeles y más pagos.

“Finalmente dijeron que los permisos le correspondían a la junta auxiliar de Romero Vargas, donde tuvimos que pedir un nuevo permiso de reconexión”.

Por tercera ocasión se hicieron los trabajos, pero también volvió personal de Agua de Puebla a romper todo, indicó al señalar que iniciaron una discusión.

“Fue una burla y humillación para nosotros, además de una perdida de dinero, volvimos a Agua de Puebla con un viacrucis más, para finalmente cobrarnos 210 mil 30 pesos, los que se pagaron, y ahora ya nos dicen que ahora si nos pueden conectar, pero por un pago de 470 mil pesos”, dijo.

“Nunca nos pudieron explicar porque teníamos que pagar tanto dinero, caso 700 mil pesos y empezaron a amedrentar que si no pagábamos no obtendríamos los permisos, que le hiciéramos como quisiéramos”, dijo.

“Era pago tras pago, ya no había más, era ya lo pagado no se iba a recuperar”, indicó para finalmente señalar que no les han conectado a la fecha.