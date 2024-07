El crimen de Cecilia Monzón García, víctima de feminicidio hace dos años, llegará a las pantallas por medio de un documental que realizará un canal de la televisión de España.

Los periodistas encargados del documental, ya se encuentran en el estado de Puebla, donde realizó su activismo la abogada Cecilia Monzón, de nacionalidad española y mexicana, hasta el día de su crimen el 21 de mayo de 2022.

Su hermana, la también abogada Helena Monzón García, informó por medio de sus redes sociales, la realización del documental por parte de la 2 Televisión Española (2 TVE), por lo que advirtió a las autoridades mexicanas, que “no se pongan nerviosos”.

De este modo, el activismo de Cecilia Monzón, será llevado a documental, por medio del periodista español Xaquin López, que tratará sobre el activismo y feminicidio que enluto y prendió las alarmas en Puebla.

“Un documental muy necesario. Con tu ayuda, todo ha sido + fácil”, posteó el reconocido periodista español a Helena Monzón.

“La 2 TVE” es un canal español de contenidos culturales y da voz a colectivos desfavorecidos, excluidos, minorías, así como las vanguardias, el cine y la información, creado en enero de 2011.

El encargado del proyecto de investigación es Xaquín López es un periodista de investigación que se dedica a realizar documentales.

Helena Monzón, quien radica en España, publicó en su cuenta de X que regresó a México, en tiempos que no laboran los jueces.

Posteriormente en otro posteo reveló una foto acompañada por el equipo de periodistas ibéricos, quienes hacen la investigación a publicarse en noviembre próximo, dijo.

“Muy agradecida al equipo en Portada TVE y Joaquín López por el documental que están grabando en Puebla, México sobre el feminicidio de Cecilia Monzón y la exigencia de justicia para las mujeres, lo veremos en noviembre. Justicia para Cecilia Monzón”, posteó.

Además, en otro texto, Helena Monzón saludó al periodismo mexicano y español que siguen el caso, al hacerles un reconocimiento.

“No tengo poder hasta que llegan reporteros con cámaras a preguntarle a la autoridad y compruebo que eso le da más yuyu a la autoridad que cualquier cosa que haga”, señaló en el posteo.

El feminicidio

Cecilia Monzón, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 presuntamente por órdenes de Puebla, Javier N, con quien procreó un hijo.

Tras indagatorias, la Fiscalía General de Justicia detuvo al político además de tres personas presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos el autor material; dos de ellos siguen en prisión.

De acuerdo con los resultados de la investigación, Javier N presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Un cuarto implicado, Santiago N, exsecretario Particular de Javier N y ex delegado de la secretaría de Relaciones Exteriores, habría prestado su camioneta particular para que los asesinos escaparan.

Sin embargo, Santiago N, obtuvo un amparo que lo libró del proceso penal en su contra y obtuvo su libertad, aunque recientemente el fiscal Gilberto Higuera Bernal indicó que la investigación y proceso en su contra.