Tras exponer su caso de manera pública en su cuenta de Facebook, Tannia "N", comenzó a ser víctima de acoso y hostigamiento por parte de Leopoldo "N".

En la anterior entrega se expusieron los pésimos tratos que sufrió la mujer a manos del presunto agresor, durante poco menos de una década que vivió relacionada sentimentalmente con él.

El consumo de "crack" agravó las conductas violentas en contra de Tannia "N" quien decidió concluir con su relación, sin embargo, siguió siendo violentada al ser empapada con gasolina, la intentaron atropellar y le dejaron un mensaje de amenaza de muerte junto con una bala, para agravar la intimidación.

Lamentablemente, cuando Tannia "N" fue mojada con combustible, no había cámaras de seguridad que captaran el terrible momento.

Cuando la intentaron atropellar, tampoco se contó con material audiovisual que respaldara sus acusaciones ante la autoridad minsiterial.

Sin embargo, en el caso de la amenaza que le dejaron en una hoja de papel, con una bala pegada con cinta adhesiva, sí existieron videos grabados por cámaras de al menos tres domicilios de vecinos de Tannia "N".

Como se había adelantado, tras el tormento que sufrió a manos de Leopoldo "N", en su lucha por buscar protección, Tannia "N" se ha enfrentado a negativas e inconvenientes que han dificultado su derecho a la justicia.

Tres son las personas que han actuado como un lastre para Tannia "N", se trata de tres mujeres.

Varinia Ramírez Beristain

La Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, Varinia Ramírez Beristain, según indicó Tannia "N", determinó no ejercer acción penal, y aunque en el oficio no se indica de manera explícita la razón, de forma verbal la funcionaria le dijo a la probable víctima que estaba archivada la carpeta de investigación, ya que no presentaba daño psicológico, sin embargo, Heriberto Castillo Mendoza, director de Atención Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, desmintió esa versión y dijo que el expediente estaba activo.

De igual manera, según refiere Tannia "N", Ramírez Beristain nunca la dejó aportar ninguna prueba pese a que las llevó en tiempo y forma.

Foto: Intolerancia Diario

Maria Olimpia Vega Simont

La Lic. María Olimpia Vega Simont, es la abogada de oficio que le fue asignada a Tannia "N", sin embargo, de inmediato la presunta víctima notó conflicto de intereses, debido a que, tras algunas preguntas y comentarios que emitió la litigante, descubrió que era profesora de Leopoldo en la Universidad del Valle de Puebla (UVP), y en tanto se supo descubierta, intentó disimular esa relación, docente-alumno, que tuvieron.

Según refiere Tannia "N", Vega Simont a menudo le decía frases como: "ya deja de atacarlo", "él no te está haciendo nada", "si te quitó el diner, busca ayuda en otros lados", "olvídate del dinero, ya no lo vas a recibir".

De acuerdo con Tannia "N", sin tener formación médica, la abogada María Olimpia le decía también "yo te veo muy entera, para mí, no estás enferma".

También le llegó a pedir que "dejara de hacerse la víctima, porque no ganaría nada".

Ichpokatl Hernández Padilla

La agente ministerial, Ichpokatl Hernández Padilla, intervino cuando Tannia "N" recibió la amenaza mortal con una hoja de papel y una bala pegada con cinta adhesiva, la cual fue dejada en el limpiaparabrisas de su camioneta.

La policía le pidió a Tannia "N" una lista con los vecinos que podrían brindarle videos del momento en el que dejaron el mensaje.

Tannia "N" entregó tres nombres, sin embargo, con el paso de los días le preguntó a sus vecinos si ya les habían pedido los metrajes, y todos le dijeron que no.

Al preguntarle qué había pasado con los videos, Hernández Padilla respondió que había ido con sus compañeros y que los vecinos se los habían negado, por lo que Tannia "N" le dijo que podía hablar con ellos para que se los facilitaran, a lo que Ichopkatl respondió que ya no tenía caso, pues ya había pasado mucho tiempo.

Sobre la hoja con el mensaje de amanaza, Tannia "N" asegura haberle dicho a la policía ministerial que la incluyera dentro de las evidencias, y ante ello, Hernández Padilla le dijo que no, pues con las fotografías que le habían tomado bastaba, y le pidió que la desechara.

Tannia "N" prefirió guardarla y al acudir con la Ministerio Público, le comentó lo ocurrido, y ante ello, le pidió meter un oficio y gracias a eso, fue que la Fiscalía aceptó la evidencia.

Cabe destacar que Ichpokatl Hernández Padilla cuenta con un historial lamentable dentro de la Fiscalía, pues era titular de Policía Ministerial en el área de Feminicidios, sin embargo, quejas constantes por su comportamiento por parte de compañeros suyos durante más de un año, hicieron que la institución la degradara a agente del área de abandono de personas e incumplimiento de obligación alimentaria, y por ende, le redujeron el salario.

¿Y ahora qué?

Ante las conductas y acciones que las tres mujeres mencionadas han realizado durante el caso de Tannia "N", quien únicamente ha recurrido a defender su derecho a la vida, su integridad física y los pocos bienes con los que actualmente cuenta tras ser despojada de más de medio millón de pesos por Leopoldo "N" y su familia, ella ha recurrido a Derechos Humanos, institución que ha emitido, de acuerdo con Tannia "N", recomendaciones a la Fiscalía.

Su caso se ha desestimado, las pruebas han sido descartadas, y lamentablemente su testimonio ha sido ignorado al carecer de material que los avale, pese a ser, según indica Tania "N", evidentes las intenciones de Leopoldo "N" de quitarle la vida.

Ante ello, la duda razonable sobre la culpabilidad del sujeto en el delito de tentativa de femincidio surge con cada testimonio de Tannia "N", aunque de momento pesa más la validez de la presunción de inocencia, misma que se fortalece con el actuar de tres mujeres que han desestimado las pruebas y declaraciones de la presunta víctima quien únicamente quiere vivir para ella y para su hijo.