A partir de este 29 de enero McCarthy’s Irish Pub lanza “All you can boneless” que ofrecerá todos los miércoles, boneless de forma ilimitada por solo 119 pesos.

Mediante esta promoción el establecimiento ha decidido consentir a todas y todos sus visitantes.

Quienes tendrán la oportunidad de rockear, comiendo los boneless que deseen, sin límites.

Pero además podrán acompañarlos con las más de 20 salsas que los caracterizan. Desde la deliciosa salsa BBQ original, ajo parmesano, búfalo lemon pepper, cajun, fresa, hasta las superpicosas como Mango Habanero y Hell’s Habanero.

“All you can boneless” aplica en las diez sucursales con las que cuenta McCarthy’s en el estado de Puebla, nueve en la capital y zona conurbada; así como una en Atlixco.

Para conocer las direcciones de los Irish Pub en la entidad podrás consultar la siguiente página de internet: https://www.mccarthyspub.com.mx/find-us.php.

A través de “All you can boneless”, McCarthy’s ofrece además de boneless ilimitados por $119 pesos, la oportunidad de ver en vivo desde sus pantallas, los partidos de la UEFA Champions League, Liga MX, futbol americano, baseball y muchos más.

¿Por qué miércoles? porque podrás relajarte, porque ya pasaron los días más pesados de la semana, las reuniones interminables; es el momento perfecto para romper la rutina con tus personas favoritas.

McCarthy’s es un lugar para disfrutar de buena comida, las mejores cervezas nacionales e importadas, rock en vivo, así como la transmisión de eventos deportivos.

Se encuentran abiertos de lunes a domingo, de la 1 de la tarde, a las 2 de la mañana.

Para conocer más información puedes visitar sus redes sociales en Facebook, Instagram y Tik Tok en donde los encuentras como Mc Carthys Iris Pub.

Asimismo, podrás consultar cada una de sus promociones e información de las bandas que se presentan en sus escenarios.