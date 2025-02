La violencia en contra de los veterinarios en Puebla va en aumento. Amenazas constantes, agresiones físicas y hasta ataques contra sus clínicas son algunos de los problemas que enfrentan los profesionales de la salud animal.

En entrevista Francisco Paredes, representante del naciente Consejo de Veterinarios de Puebla, acusó que en hay omisiones por parte del ministerio público de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde no se les protege y al contrario, se les criminaliza.

Las acciones contrastan con el trato que se otorga a tutores de animales que suelen maltratar a los seres sintientes.

Francisco Paredes señaló que se presentan por lo menos cuatro casos a la semana de amenazas y agresiones en la entidad contra los médicos.

Muchas veces por parte de los propios dueños de mascotas, quienes no aceptan la muerte de sus animales, incluso si estos llegan en condiciones críticas a consulta, refirió.

Por lo tanto, la exigencia a las autoridades es que se legisle para que se proteja a quienes ejercen la profesión, además de incrementar los castigos y no criminalizar a los veterinarios en los Ministerios Públicos.

El llamado surge tras el asesinato de un colega a manos de un cliente que no aceptó que su perro no pudiera ser curado. Este caso no es aislado, pues según Paredes, en Puebla se han registrado al menos tres ataques graves contra veterinarios en los últimos meses.

“Se ha vivido y se sigue viviendo situaciones de amenaza de agresiones, incluso de vandalizar nuestros negocios en Puebla y a nivel nacional”, señaló el veterinario.

FGE hostigó a veterinaria

Uno de los casos más impactantes ocurrió en diciembre de 2023, cuando una veterinaria fue golpeada y amenazada por la familia de un paciente o animalito fallecido.

El perro, que había sido atropellado y presentaba hemorragia interna, no logró sobrevivir.

A pesar de que la profesional siguió el protocolo médico adecuado, los dueños reaccionaron con violencia.

La agresión fue captada en cámaras de seguridad y el hecho se convirtió en noticia a nivel nacional. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, la veterinaria enfrentó hostigamiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el cierre de su negocio por supuestas faltas administrativas.

"Al final, ella logró ganar la denuncia por agresión, pero la acusación en su contra por negligencia veterinaria quedó impune porque los dueños cremaron al perro y ya no hubo pruebas", explicó Paredes.

Abandonan mascota y deuda

En otro caso que ejemplifica la problemática en la que están atrapados los veterinarios, relató su propia experiencia con un perro abandonado en su clínica.

La mascota, un pastor belga, fue internada con parvovirus y, tras recibir tratamiento durante 15 días, se recuperó. Sin embargo, los dueños se negaron a pagar la cuenta y dejaron al animal en la clínica.

"Yo denuncié a los dueños por abandono, pero ellos me denunciaron a mí por retención”. En este caso, la FGE empezó favoreciendo a los responsables del abandono, narró.

Indicó que los clientes se negaron a pagar en primera instancia 10 mil pesos de su cuenta por atender al perro, por lo que prefirieron abandonarlo y después acusarlo de retención.

Aunque ya había interpuesto la denuncia de abandono ante la FGE, la Ministerio Público de Valsequillo, lo criminalizó y detuvo el expediente, hasta que finalmente abrió la investigación.

Leyes de protección

Además de las agresiones directas, los veterinarios enfrentan la falta de regulación que los proteja legalmente.

"Los primeros que protegemos a los animales somos los veterinarios y, sin embargo, estamos desprotegidos. Deberíamos estar incluidos en la Ley de Bienestar Animal para que se nos garantice seguridad y justicia", demandó Paredes.

El gremio también solicita la creación de un centro de peritaje médico veterinario que pueda evaluar casos de maltrato y negligencia animal, así como un centro de conciliación para resolver conflictos entre veterinarios y clientes.

Actualmente, muchas denuncias quedan estancadas en la FGE y terminan favoreciendo a los dueños de mascotas, sin considerar el criterio médico de los especialistas.

Un problema de conciencia social

El veterinario también advierte que muchos dueños de mascotas no asumen la responsabilidad de sus animales y solo buscan "soluciones rápidas" sin considerar el bienestar real de sus mascotas.

"Nos enfrentamos a dueños que no quieren gastar dinero en tratamientos adecuados. Muchos llegan con mascotas enfermas desde hace cinco o diez días y nos exigen que las curemos de inmediato. Cuando el animal muere, nos culpan y nos agreden", explicó Paredes.

A esto se suma la irresponsabilidad de quienes abandonan a sus animales en las clínicas cuando no quieren pagar las cuentas.

"Cada veterinario tiene historias de mascotas abandonadas porque sus dueños no quieren asumir los costos de la atención médica", afirmó el representante.

Un llamado a las autoridades

El representante del Consejo de Veterinarios de Puebla exige ser tomado en cuenta en las mesas de trabajo legislativo para garantizar la seguridad del gremio y establecer sanciones más severas contra quienes agreden a los profesionales de la salud animal.

"Queremos que haya leyes claras que nos protejan, que se castigue la difamación contra los veterinarios y que se establezca una legislación similar a la Ley Olimpia, pero enfocada en proteger a nuestro gremio. Estamos amenazados constantemente y necesitamos respaldo legal", concluyó Paredes.

El llamado también es para la sociedad: tener una mascota implica responsabilidad.

"Un animal no es un lujo ni un capricho. Si no puedes darle la atención adecuada, no lo tengas. La salud de las mascotas depende del compromiso de sus dueños", enfatizó el representante del gremio veterinario.