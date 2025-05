El referente del hip hop nacional, Simpson Ahuevo, visitó la cabina del programa Al Aire con Mimosas en La 96 de Cadena IN, donde entre anécdotas, risas y recuerdos noventeros, confirmó su próximo concierto en Puebla, programado para el 12 de junio en la Sala Forum.

La entrevista arrancó con la tradicional “patadita de la buena suerte” de las conductoras, y a partir de ahí el rapero sonorense compartió su gusto por artistas tan diversos como Caifanes, Café Tacuba, Cypress Hill y hasta el grupo pop Mercurio. “Nos tocó todo ese rollo... Hacíamos duelos entre compañeros. Me encantaba, la verdad”, recordó con humor.

Durante la charla, Simpson habló de su más reciente sencillo “Too Much Flow”, una colaboración con Robot95, rapero originario de Mexicali. “Me dijo: ‘Oye, Simpson, tengo esta canción que se llama Too Much Flow, como con ese flex de ‘checa mi estilo, mi esencia, mi energía’... ¿te quieres montar?’ Y yo, encantado”, contó. “Me gusta mucho su selección de beats, no falla. Él es de Mexicali, yo de Hermosillo. Hay buena conexión. Sin miedo.”

Uno de los momentos más sorpresivos fue cuando reveló su participación en una colaboración con Leonel García, exintegrante de Sin Bandera. El tema, titulado “Una segunda vez”, forma parte del nuevo material del cantautor. “Tiene esas baterías clásicas de funk y hip hop. Me mandó la pista con la letra y me monté de volada”, explicó.

Para cerrar, el artista lanzó la invitación: “Nos vemos este 12 de junio en la Sala Forum”. La noche promete estar cargada de energía, beats contagiosos y mucho flow, como solo Simpson Ahuevo sabe entregarlo.

Con un estilo auténtico y pasos firmes dentro de la escena nacional, el rapero reafirma su lugar en el hip hop mexicano. Como él mismo dijo al aire: “Sin miedo al éxito… ¡a huevo!”.