La senadora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT), expresó su respaldo a la comunidad migrante mexicana, especialmente a los poblanos radicados en Los Ángeles, California, quienes han sido afectados por recientes redadas migratorias en esa ciudad estadounidense.

Durante una intervención en el pleno del Senado de la República, Sánchez García subrayó que la migración debe ser reconocida como un derecho humano y no como un delito. “La migración no debe ser perseguida ni castigada. Quienes han cruzado fronteras para trabajar, sostener a sus familias y aportar al desarrollo económico de ambos países merecen respeto”, afirmó, según el reporte de Informe 96 de Cadena IN.

Desde la máxima tribuna legislativa encargada de revisar la política exterior de México, la legisladora hizo un llamado a cerrar filas en defensa de los derechos de los connacionales. Enfatizó que Puebla, su estado natal, es uno de los principales expulsores de migrantes en el país.

Sánchez García recordó que, a diferencia de hace tres décadas, cuando la migración poblana se concentraba principalmente en la región Mixteca, actualmente este fenómeno abarca todo el estado debido a la creciente demanda de mano de obra mexicana en el extranjero.

Finalmente, la senadora aseguró que, más allá del cargo que ocupa, alza la voz con determinación para apoyar a las y los migrantes que han sido blanco de redadas arbitrarias y actos de violencia por parte de autoridades migratorias estadounidenses.