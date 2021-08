Considerada una de las artistas mexicanas más importantes en la actualidad, la actriz, cantante y modelo Danna Paola, sigue triunfando en todas sus facetas, el pasado fin de semana ofreció su concierto “Citibanamex Conecta en Vivo” registrando sold out y también lanzó su nuevo sencillo “Kaprichosa”, cuyo video oficial supera ya el millón de visualizaciones en YouTube.

De su nueva canción y video

La princesa del pop latino, Danna Paola, lanzó su nuevo sencillo y video titulado “Kaprichosa”, canción pop que mantiene la esencia de la artista en su nueva faceta musical, con una letra que habla sobre llevar el control de cómo y cuándo quieres que sea tu futura relación, dejando claro que no te conformarás con lo mínimo y exigirás lo mejor y más.

Al ritmo de su sensual voz y perfectos whistle notes, con un toque de dembow, “Kaprichosa” pone a cantar y a bailar a todos sus fans alrededor del mundo.

“Este sencillo representa un proceso creativo hecho realidad, ya que como artista busco que a través de mi música se inspiren, se identifiquen con la letra, pasando un buen momento al escuchar y sentir su ritmo, por eso espero que la disfruten tanto como yo y saquen su Kaprichosa interior al bailarla”.



“Kaprichosa” fue escrita por Danna Paola y Stefano Vieni, quién también produjo la canción junto con Nobeat.

En la portada y en el video oficial de este sencillo, se puede apreciar a su querida mascota “Lucrecia”, quien representa y forma una parte importante en la vida de la cantante, haciendo también referencia en sentido figurado al significado del nombre de la canción.

En cuanto al video, este fue grabado en la Ciudad de México, bajo la dirección de Antonio Roma basándose en una idea original de la misma cantante, donde vemos a una Danna Paola que sabe lo que quiere, con un estilo chic, manteniendo el concepto de empoderamiento, con distintas tomas y efectos especiales, luces de color neón que se utilizaron en su lanzamiento anterior “MÍA”.

De Danna Paola

Danna Paola ha llevado el nombre de México a través del mundo con su talento, y su álbum K.O. no ha sido la excepción, ya que recientemente fue elegido por Billboard entre “Los 25 Mejores Álbumes Latinos de 2021” (The 25 Best Latin Albums of 2021 So Far).

Su lista de éxitos musicales aumentan, entre éstos: Calla tú, Friend de semana, Sola, Contigo, No bailes sola, Sodio, TQ Y YA, Agüita, Bajo cero, Dos extraños, Valientes, Oye Pablo, Mala fama, Mía, Amor ordinario, No es cierto, entre muchos otros.

Nacida el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos y la nueva Princesa del Pop Latino.

Cuenta con más de 20 años de trayectoria, empezó desde niña en la telenovela “Amy la niña de la mochila azul” y posteriormente en “Atrévete a soñar”, producciones que rápidamente la colocan como consentida del público infantil y juvenil.

En la música su primer disco lo lanza a los seis años de edad bajo el título de “Mi globo azul”, en cine ha doblado varias películas entre estas: Toy Story, Rapunzel, Home, también participó en las cintas mexicanas “Arráncame la vida”, “Lo más sencillo es complicarlo todo”.

En teatro participó en “Anita la huerfanita”, “Hoy no me puedo levantar”, “Wicked”. Y en series en “Élite” para Netflix, la cual es todo un éxito. Danna fue calificada por Broadway como un “orgullo latino” por su increíble rango y capacidad vocal que ha sorprendido al público en Estados Unidos y Latinoamérica.

Su participación en Netflix la lleva también a ser parte de “Viaje a la Luz”, canción que forma parte de los créditos finales de la película “Más allá de la Luna”.

Por otra parte, Danna Paola, es la voz en español del personaje principal de “Raya y el último Dragón” y su canción original “Hasta vencer”, es parte de la banda sonora de esta película de Disney.

Se destaca sus colaboraciones musicales con artistas como Aitana, Luisa Sonza, David Bisbal entre otros. Actualmente, es imagen a nivel mundial de Puma, y ha colaborado con otras marcas como Pandora y Stradivarius.

Dentro de sus reconocidas participaciones en televisión destaca que fue juez en el show mexicano, “La Academia” así como en el programa “Top Star”, en España donde también fungió como juez este 2021.