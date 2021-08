Para los fanáticos de The Beatles, regresa a Let It Be con el lanzamiento de Ediciones Especiales, presentando nuevas mezclas, material de grabación entre otras sorpresas.

Todo estará disponible a partir del 15 de octubre para deleite de los fans del también llamado Cuarteto de Liverpool.

Recordando

The Beatles fue una banda inglesa, que nace como agrupación en la década de los 60´s.

Formada en Liverpool por cuatro integrantes, de ahí que también se le conociera como “El Cuarteto de Liverpool”, los miembros de esta revolucionaron no solo la música, también todo el contexto del momento.

Constituida por John Lennon (guitarra rítmica y vocalista), Paul McCartney (bajo y vocalista), George Harrison (guitarra solista y vocalista) y Ringo Starr (batería y vocalista).

Se dieron a conocer por el rock and roll de finales de los años cincuenta y posteriormente de los sesenta, años más tarde se abren a un rock pop, música beat, folk rock e incluso rock psicodélico, incorporando a menudo elementos básicos, pero también innovadores en sus canciones.

De las Ediciones Especiales

Este otoño, los Beatles invitan a todos a regresar a Let It Be, el álbum que encabezó las listas de 1970, con una variedad de paquetes de edición especial bellamente presentados que Apple Corps Ltd /Capitol/UMe lanzarán en todo el mundo el 15 de octubre.

Cabe destacar que tres cortes de la edición recién remezclada y ampliada debutan en formato digital con el lanzamiento de la pre orden de "Let It Be" (mezcla estéreo 2021), "Don't Let Me Down" (primera interpretación en la azotea) y "For You Blue" (Get Back LP Mix).

El álbum Let It Be ha sido mezclado recientemente por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en estéreo, DTS envolvente 5.1 y Dolby Atmos.

La nueva Edición Especial del álbum es continuación de las ediciones de aniversario ampliadas y remezcladas universalmente aclamadas de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES ('White Album') (2018) y Abbey Road (2019).

Todos los nuevos lanzamientos de Let It Be, presentan la nueva mezcla estéreo del álbum según la guía de la versión original "reproducida para disco" de Phil Spector y obtenida directamente de las cintas de ocho pistas de la sesión original y la actuación en la azotea.

Las colecciones físicas y digitales Super Deluxe también cuentan con 27 grabaciones de sesiones inéditas, un EP Let It Be de cuatro pistas y la mezcla LP estéreo Get Back de 14 cortes, nunca antes publicada, compilada por el ingeniero Glyn Johns en mayo de 1969.

De esta manera, las colecciones especiales que se presentan son las siguientes:

Let It Be Special Edition (Super Deluxe): 57 tracks

* 5CD + 1Blu-ray (nueva mezcla estéreo del álbum en alta resolución de 96 kHz / 24 bits; nuevas mezclas del álbum 5.1 surround DTS y Dolby Atmos) con libro de tapa dura de 105 páginas en un estuche troquelado de 10 "por 12".

* Vinil masterizado de 180 gramos a media velocidad 4LP + 45rpm EP de vinil de 12 pulgadas con libro de tapa dura de 105 páginas en un estuche troquelado de 12,5 "por 12,5"

* Digital Audio Collection (stereo + album mixes in hi res 96kHz/24-bit / Dolby Atmos)

Let It Be (nueva mezcla en estéreo del álbum original): 12 temas

Tomas descartadas, improvisaciones de estudio y ensayos inéditos: 27 pistas

Mezcla inédita del LP Get Back de 1969 de Glyn Johns, recién masterizada: 14 pistas

EP Let It Be EP: 4 canciones

o Mezclas inéditas de 1970 de Glyn Johns: "Across The Universe" y "I Me Mine"

o Nuevas mezclas estéreo de Giles Martin y Sam Okell de los sencillos "Don’t Let Me Down" y "Let It Be"

Let It Be Special Edition (Deluxe): 26 tracks

* 2CD en digipak con un folleto de 40 páginas condensado del libro Super Deluxe

• Let It Be (nueva mezcla estéreo del álbum original): 12 pistas

• Tomas descartadas inéditas, improvisaciones de estudio y ensayos: 13 pistas

• Mezcla de 1970 inédita para "Across The Universe"

Let It Be Special Edition (Standard): 12 tracks

* 1 CD en digipak (nueva mezcla estéreo del álbum original)

* Digital (nuevas mezclas del álbum en estéreo + alta resolución 96 kHz / 24 bits / Dolby Atmos)

* Vinil 1LP masterizado a media velocidad de 180 gramos (nueva mezcla estéreo del álbum original)

* Picture Disc de edición limitada 1 LP de vinil ilustrado con la carátula del álbum (nueva mezcla estéreo del álbum original)