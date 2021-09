A un año del estreno de la serie original The Lord of the Rings, Amazon Studios apuesta por uno de sus más grandes proyectos, el cual se podrá disfrutar el 2 de septiembre del 2022 en Amazon Prime Video. Importante decir, que aún no hay título definido para esta serie.

Una nueva aventura está a punto de comenzar y es que “Lord of the Rings” (El Señor de los Anillos), después de tener una exitosa trilogía cinematográfica de Peter Jackson ganadora del Oscar, dentro de un año llegará como serie donde cabe decir que ya está la primera entrega, la filmación de la temporada uno terminó a principios de agosto en Nueva Zelanda.

De la serie y producción

Considerada una de las series más costosas, The Lord of the Rings, se calcula ha costado a Amazon más de 465 millones de dólares por una sola temporada, y es que no se deparan gastos para este proyecto tan ambicioso que está ambientado miles de años antes de los acontecimientos de “Lord of the Rings” y “The Hobbit” y supone la primera vez que se adapta a la pantalla la Segunda Edad de la Tierra Media del autor J.R.R. Tolkien.

Amazon Studios quiere una gran serie de la que puedan salir diversas propuestas secundarias a modo de spin-off.

Su intención era apostar todo a dos temporadas, pero aún sin confirmar, podrían ser cinco temporadas, ya sea de una serie inicial o pertenecientes a diferentes historias sobre la Tierra Media de J.R.R. Tolkien.

Las heroicas leyendas de la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media se verán en un drama épico que se desarrolla miles de años antes de los eventos de ‘El hobbit’ y ‘El señor de los anillos’ y llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, reinos se elevaron a la gloria y cayeron a la ruina y héroes inesperados fueron puestos a prueba. Así la esperanza pendía de un hilo y el villano más grande salido de la pluma de Tolkien, amenazó con cubrir todo el mundo de oscuridad.

Comenzando en una época de relativa paz, la serie sigue a un elenco de personajes, tanto conocidos como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas a los majestuosos bosques de la capital de los elfos de Lindon, pasando por el impresionante reino insular y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que perdurarán mucho tiempo después de que se hayan ido.

De esta manera los fanáticos podrán ver a partir del viernes 2 de septiembre de 2022 en más de 240 países y territorios a nivel mundial, dicha serie con nuevos episodios disponibles semanalmente.

Del elenco y creativos

Encabezando a este variado elenco están Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman, Sara Zwangoban entre otros.

La serie es liderada por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne & Patrick McKay; a ellos se les unen los productores ejecutivos Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond y Sharon Tal Yguado, el coproductor ejecutivo Wayne Che Yip, la directora Charlotte Brändström y el productor Christopher Newman.

Los datos de la serie

La serie aún sin nombre definido, es uno de los proyectos más ambiciosos de todos los tiempos, Amazon ambientará ésta en la Segunda Edad de la Tierra Media, la Edad Oscura, período anterior a lo acontecido tanto en ‘El Señor de los Anillos’ como ‘El hobbit’.

Por tal motivo, sus casi 3500 años de historia comienzan con el asentamiento de los Elfos en Eriador (la región que en la Tercera Edad ocupan Rivendel, Bree o la Comarca) y terminan con el tajo de Isildur que frena el nuevo y penúltimo resurgir de Sauron.

En esta época, los hombres más poderosos ocupan Númenor, una isla que les fue regalada por los Valar como recompensa por haber soportado a Morgoth y compañía.

Así la historia llevará a las luchas de diferentes especies y algo que se espera ver, es la forja de los anillos de poder.

Amazon Studios firmó un multimillonario contrato con The Tolkien Estate, los encargados del patrimonio del escritor, pudiendo adaptar cualquier obra con su firma, algo que no tienen New Line Cinema y Warner Bros ellos no tienen los derechos televisivos de la obra, pero sí controlan los cinematográficos.

La inversión de esta serie que abrirá un nuevo universo de adaptaciones literarias, es quizá la más ambiciosa hasta el momento, ni “Juego de Tronos” se acercará a las cifras millonarias de “El señor de los anillos” la serie de Amazon y el mundo imaginario de Tolkien, donde se habla de 465 millones de dólares en la primera temporada, más 250 millones de dólares de derechos, falta ver cuántas temporadas serán y de cuántos capítulos cada una, las cifras son sin duda las más elevadas de toda la historia para una serie.

Será difícil separarse de la Tierra Media lograda por Peter Jackson, por lo que se espera que la serie incluya elementos de las películas para captar más la atención de los espectadores, si el resultado es el esperado, la Warner podría llevar a la pantalla grande en un futuro cercano otras adaptaciones de esta obra.

Nueva Zelanda, será el escenario principal de las temporadas de la serie de Amazon basada en la historia de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien.

Si bien es cierto que la trilogía en el cine del “Lord of the Rings” (El Señor de los Anillos), se debe en gran parte al director Peter Jackson, para la serie de Amazon aún no se sabe si estará dirigiendo Jackson, o tendrá alguna participación como Productor Ejecutivo.

J. A. Bayona, el afamado director de El Orfanato y Un monstruo viene a verme, es uno de los productores ejecutivos y director de los dos primeros capítulos de esta serie, donde podría tener aún más participaciones.

El elenco de la serie ha tenido varias etapas donde se han anunciado los nombres de quienes forman parte de este proyecto, la primera lista de actores se dio a conocer a principios del 2020 y así se han ido añadiendo nombres, los que aumentarán acorde a las temporadas.