Para seguir divirtiéndonos en casa y en cualquier lugar con los seres queridos, buena programación para todos los gustos y edades en Amazon Prime Video, que tienen estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas; además variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más; para que los miembros de Amazon puedan ver al instante o descarguen para ver sin conexión a internet.

De la programación

Encontrándonos en el noveno mes del año, grandes opciones para ver entre estas The Lost World: Jurassic Park, secuela de la película que comenzó todo, John Hammond convoca al teórico Ian Malcolm a su casa para darle información sorprendente.

Mientras que su parque había sido destruido, sus ingenieros tenían otro sitio donde se guardaban dinosaurios ocultos. Los dinosaurios de la segunda isla están vivos e incluso se están reproduciendo; y Hammond quiere que Malcolm observe y documente a los reptiles antes de que los financieros de Hammond puedan llegar a ellos.

Otra opción en película es Cenicienta nueva versión musical y audaz de la historia tradicional. Nuestra heroína es una joven ambiciosa cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo le permitirá.

Este 6 de septiembre se podrá ver Fear The Walking Dead - Temporada 6 que muestra al grupo distribuido en diferentes asentamientos de Virginia y con problemas para sobrevivir, mientras intentan aferrarse a quienes son y lo que creyeron alguna vez.

Este día también se podrá disfrutar de dos grandes películas la primera It Chapter Two It, basada en la novela de Stephen King. Pennywise regresa 27 años después de haber sido derrotado por miembros del Club de los Perdedores, para aterrorizar a la ciudad de Derry. Los amigos de la infancia, ahora adultos, hace mucho que se separaron, pero cuando la gente comienza a desaparecer, Mike Hanlon llama a los demás a casa para una última batalla.

Otra opción es Argo, mientras la revolución iraní alcanza un punto crítico, un especialista en "exfiltración" de la CIA elabora un arriesgado plan para liberar a seis estadounidenses que encontraron refugio en casa del embajador canadiense.

Al día siguiente se estrena Late Night. El mundo de una presentadora de un programa de televisión nocturno, se pone de cabeza cuando contrata a su primera y única escritora mujer.

El 10 de septiembre se disfrutará de The Voyeurs, una joven pareja se muda a un apartamento en Montreal. Al poco tiempo encuentran un bizarro interés en sus excéntricos vecinos del edificio de enfrente. Lo que comienza como una curiosidad, da un giro inesperado y se convierte en una historia de obsesión y deseo mientras sus vidas se entrelazan de manera repentina.

Otra opción es Instintos Ocultos, con el futuro de la raza humana en juego, un grupo de hombres y mujeres jóvenes, concebidos para la inteligencia y la obediencia, se embarcan en una expedición para colonizar un planeta lejano. Pero cuando descubren inquietantes secretos sobre la misión, desafían su entrenamiento y comienzan a explorar su naturaleza más primitiva.

Para festejar los días patrios el 15 se verá Zombieland: Double Tap Columbus, Tallahasse, Wichita y Little Rock se trasladan al corazón de Estados Unidos mientras se enfrentan a zombies evolucionados, compañeros sobrevivientes y las molestias que aumentan en la sarcástica familia.

Mientras que el 16 llega la segunda temporada del El Juego De Las Llaves. Han pasado meses desde el último juego de las llaves. Cada miembro del grupo intenta rehacer su vida mientras se enfrenta a las consecuencias que desencadenaron al escoger un par de llaves. Ahora viven con la incógnita de superar el pasado o rendirse.

El viernes 17 de septiembre se verán las cintas Le Bal Des Folles (The Mad Women's Ball) Basada en la novela 'Le bal des folles' de Victoria Mas, trata sobre Eugénie, una mujer que es injustamente internada en un hospital psiquiátrico de París, porque desde pequeña cuenta con el poder especial de poder escuchar a los muertos. Ella planea escapar con la ayuda de una de sus enfermeras.

También presente Everybody's Talking About Jamie, Jamie tiene 16 años y no encaja del todo. Está aterrorizado por el futuro, pero apoyado por su madre y sus amigos, supera los prejuicios y retos. Para los niños Do, Re & Me las aventuras musicales de tres amigos pájaros que viven en un mundo lleno de ritmo, compás y melodías.

El día 24 se disfrutará de Birds of Paradise. Dos niñas de una academia de ballet de élite parisina ponen a prueba su cuerpo y su amistad mientras compiten por un contrato para unirse a la compañía de la Ópera Nacional de París.

Otras cintas interesantes son: Armero basada en hechos reales, describe la terrible tragedia que sufrió la pequeña ciudad montañosa de Armero cuando el volcán vecino hizo erupción y enterró vivos a 25 mil de sus habitantes.

La otra opción es The Courier. El espía de la Guerra Fría, Greville Wynne y una agente rusa intentan poner fin a la Crisis de los misiles de Cuba. Geville se alía con un oficial soviético para proveer información crucial y evitar un enfrentamiento nuclear.

Este día también llegas las series Goliath en su cuarta temporada y Savage X Fenty Show temporada 3.

Cerrando el mes el día 30 de septiembre llega El Mesero, divertida comedia mexicana protagonizada por Vadhir Derbez quien es Rodrigo Sada él está atrapado entre el mundo al que pertenece y al que aspira pertenecer, ya que es un mesero que trabaja en un lujoso restaurante y sueña con vivir como los clientes que atiende diariamente.