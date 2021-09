Con más bríos que nunca, la Única Internacional Sonora Santanera, con 66 años de trayectoria, no deja de trabajar, han reanudado sus presentaciones en vivo y también ya preparan nuevo material discográfico para seguir complaciendo a su fiel público que incluye varias generaciones.

La entrevista

En entrevista exclusiva con Intolerancia Diario vía telefónica, charlamos con Arturo Ortiz percusionista, integrante iniciador de la Sonora Santanera y también actual manager, quien habló de los proyectos de tan querida agrupación musical, donde destacó que van a empezar a grabar un nuevo disco: “Recientemente firmamos contrato para tres discos más con la Sony Music, ya estamos viendo la grabación del primero, pero aún no tenemos claro muchas cosas, no se sabe si será todo inédito, o si será otra vez con duetos y es que independientemente de los discos que ya tenemos con duetos y colaboraciones donde están grandes compañeros, esto sigue de moda y creemos que todavía hay más para ofrecer al público”.

Resaltó que, si bien es cierto que llevan varios discos de colaboraciones, ellos como grupo fueron de los primeros en grabar un disco con otros grandes artistas y que ahora que se puso de moda las colaboraciones musicales, simplemente buscan consentir a su público con éstas. “Hemos grabado con grandes artistas y compañeros como Celia Cruz, Manuel Mijares, Vicente Fernández a quien deseamos esté mejor de salud, hemos tenido la suerte también de grabar con nuevas voces y generaciones, es por esto que no se descarta otro disco de colaboraciones ya que hay mucha tela de donde cortar todavía”.

En cuanto a los conciertos destacó el líder de la agrupación, que poco a poco se empieza a reanudar esto. “Ya hemos tenido algunas tocadas de hecho el 12 de este mes estuvimos en Acatzingo tocando con Junior Klan, sabemos que esto es lento, lo importante es seguir cuidándonos y no bajar la guardia con el Covid, nosotros ya estamos vacunados todos, la mayoría tenemos nuestras dos dosis y los más jóvenes la primera”. Recordó Arturo Ortiz, que el año pasado tuvo Covid y se complicó un poco por la anemia y otras enfermedades que tenía, incluso estuvo con oxígeno, pero que afortunadamente todo salió bien y ahora está con sus compañeros cantando y tocando como siempre.

De las Sonoras falsas

En otro tema destacó que ya no saben que hacer, porque siguen luchando con las agrupaciones musicales que usurpan su nombre e imagen. “Los falsos regalan su trabajo o cobran muy poco para que los contraten, nosotros tenemos muchos años de trabajo (66 años), de cosechar lo que sembramos, desgraciadamente estamos hartos de problemas legales, se ha hecho mucho con las autoridades y nunca hacen nada, siempre dicen que pongamos actas, pero ellos no detienen a esas falsas sonoras, no ponen un hasta aquí, a pesar de que nos quitan el trabajo porque cobran poco, también dan un espectáculo que no tiene que ver con el nuestro. Invitamos a los empresarios que cuando contraten a la Sonora Santanera, le pidan su registro oficial el cual debe ser el del Instituto Nacional de Patentes y Marcas, sino se los dan son piratas”.

De su trayectoria



Formada por Carlos Colorado Vera, la Santanera es una de las agrupaciones más importantes y famosas de la música tropical mexicana, cabe decir que, en sus inicios, en 1955, se llamaba “Tropical Santanera”, pero fue el cómico Jesús Martínez “Palillo” quien los rebautizara con el nombre por el cual se le conoce. A partir de ese momento son varias las etapas que marcan a la afamada agrupación, una de estas es a finales de 1961, cuando Sonia López, “La chamaca de oro”, se integra a la agrupación grabando uno de los más exitosos discos: Álbum azul, donde los éxitos fueron impresionantes como: “El nido”, “Corazón de acero”, “Ave de paso”, “Semana de amor”, “Por una cosa”, entre otros.



Otro momento que marca a la agrupación es la muerte de su fundador, Carlos Colorado, quien falleciera un 25 de abril en 1986, cuando se dirigían a cumplir una presentación en Aguascalientes dentro del programa de la Feria de San Marcos, donde también otros integrantes resultaron heridos, a partir de ese momento muchos cambios se dieron en la Santanera, lo que incluyó integrantes. Entre los miembros de esta agrupación se les recuerda a: Silvestre Mercado, Juan Bustos, Antonio Casas, Pepe Bustos, Gildardo Zárate, Armando Espinoza, Sonia López, entre otros.



Cabe decir, que, si bien la música es el sello de la Sonora, también han tenido a lo largo de su trayectoria diversas participaciones en cine, telenovelas y teatro, lo más reciente fue en el musical Perfume de Gardenia. Y es que la versatilidad de la Sonora Santanera, es algo que los distingue interpretando temas en diferentes géneros, como el bolero, el cha cha cha, el tropical, afroantillano. Además de que cuenta con una discografía que comprende más de 60 producciones. Múltiples reconocimientos entre estos el codiciado premio Latin Grammy (2014), así como el americano. Sus canciones son favoritas de todas las generaciones solo por mencionar algunas Los aretes de la luna, La Boa, Luces de Nueva York, El mudo, El orangután, Perfume de Gardenia, Amor de Cabaret, Los luchadores, canciones que siguen sonando en radio, fiestas, eventos y más, las cuales han pasado de generación en generación.



Además de sus clásicos, la Sonora Santanera siempre está innovando, buscando cosas nuevas que agraden a su público de siempre como al nuevo. Prueba de lo anterior son sus producciones donde la Santanera interpretó temas éxitos de otras sonoras como La Maracaibo, Sonora Dinamita, Sonora Matancera, Sonora Tropicana, entre otros; donde La Sonora Santanera ha tenido importantes colaboraciones con reconocidos intérpretes, como Lila Dawns, Carla Morrison, Natalia Lafourcade, Edith Márquez, Diego Verdaguer, Cristian Castro, Reyli, Kalimba, Johny Ventura, Víctor García, Carlos Rivera, Manuel Mijares, Vicente Fernández, Celia Cruz, Leonel García, Julieta Venegas por mencionar algunos.