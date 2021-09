Para los fans del cantautor, músico y bailarín canadiense, Justin Bieber, está todo listo para el estreno de su largometraje titulado “Justin Bieber: Our World”, este se podrá ver el 8 de octubre siguiendo al artista ganador del Grammy, dirigido por Michael D. Ratner.

Del documental

El revelador y emocionante documental se adentra en la vida de la superestrella global Justin Bieber y en su primer concierto completo en tres años, el trabajo es producido por OBB Pictures de Ratner, Bieber Time Films y Scooter Braun Films, así que, para deleite de los fans del artista, se estrenará mundialmente en más de 240 países y territorios en Amazon Prime Video el 8 de octubre.

Cabe destacar que Justin Bieber: Our World, lleva al público detrás de cámaras, al escenario y al mundo privado del ícono musical mientras se prepara para su concierto sin precedentes, “T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber.”

Después de tres años sin una presentación completa y con los recintos para conciertos cerrados debido a la pandemia, Justin Bieber da un show electrizante para cerrar el 2020 en la azotea del Beverly Hilton Hotel para 240 invitados y para millones de fans a lo largo del planeta viendo vía livestream.

La película de esta manera, sigue a Justin Bieber y a su equipo cercano durante el mes antes del show, mientras ensayan y construyen un monumental escenario siguiendo protocolos estrictos de salud y seguridad.

También captura los momentos personales entre Bieber y su esposa Hailey, que grabaron ellos mismos. Y es que Justin Bieber: Our World, es una fotografía cruda y sin precedentes de Justin y su gente más cercana, durante un momento clave en su vida y carrera.

Ha capturado al espíritu de Justin a través de momentos dentro y fuera del escenario, un retrato verdaderamente íntimo de uno de los músicos más representativos de la actualidad.

De los creativos

Justin Bieber: Our World es el debut como director de Michael D. Ratner, siguiendo su más reciente película, aclamada por la crítica, Demi Lovato: Dancing with the Devil, la película principal en la noche de apertura en SXSW 2021, que también produjo.

Ratner es el fundador y director de OBB Media, la casa matriz de OBB Pictures y tiene una relación laboral larga con Bieber, previamente encabezando y siendo el productor ejecutivo de Justin Bieber: Seasons, la premiere más vista a nivel global en YouTube Originals y de su secuela, Next Chapter.

También dirigió el video para “Intentions”, nominado al VMA, junto con Quavo, que ha alcanzado más de 500 millones de vistas y segundo sencillo del álbum #1 de Bieber, Changes. Otros proyectos notables de Ratner Cold As Balls de Kevin Hart, que ha alcanzado 1.5 mil millones de vistas, Historical Roasts de Netflix y el video para “Dancing with the Devil” nominado a los VMAs, canción titular del disco reciente de Demi Lovato.

En cuanto a los productores, incluyen a Ratner, Scott Ratner, Kfir Goldberg y Andy Mininger de OBB Pictures, con Scooter Braun, Allison Kaye, Scott Manson y Jennifer McDaniels en la producción ejecutiva a través de Scooter Braun Films.

Justin Bieber también es productor ejecutivo. En la coproducción ejecutiva se incluye a Jules Ferree, Nick DeMoura, Rory Kramer, Jillian Halterman y Rick Faigin.

De su carrera

Justin Bieber, fue descubierto por S. Braun en YouTube, ya que el joven acostumbraba subir videos de sus cantantes favoritos, haciendo interpretaciones de sus éxitos acompañado de su guitarra.

Años más tarde Braun se hizo manager de Justin y en 2009, a la edad de 15 años, sacó su primer sencillo “One Time”, seguido a esto vino el álbum debut My World donde el éxito fue inmediato.

De sus discos de estudio encontramos: My World (2010), Under the Mistletoe (2011), Believe (2012), Purpose (2015), Changes (2020) y el actual Justice sacado este año. En cuanto a sus giras tiene: Urban Behavior Tour, (2009), My Word Tour (2010-2011), Believe Tour (2012), Purpose World Tour (2016).

Cuenta con más de 75 mil millones de streams y más de 70 millones de álbumes vendidos a nivel mundial, Justin Bieber se mantiene como uno de los artistas más grandes en el mundo.

Él es el artista #1 en YouTube, con más de 60 millones de suscriptores mundialmente y artista #1 en Spotify global, con más de 75 millones de escuchas diarios.