El Planeta de los Simios: Nuevo reino, acción, aventura y ficción en 145 minutos. Situada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en el que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en las sombras. Mientras un nuevo y tirano líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un viaje desgarrador que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual. Actúan Kevin Durand, Owen Teague, Freya Allan, Dichen Lachman, dirige Wes Ball.

Frida, documental de 87 minutos. Un viaje mágico e íntimamente crudo por la vida, la mente y el corazón de la icónica artista Frida Kahlo. Está contado, por primera vez, en sus propias palabras extraídas de su diario, reveladoras cartas, ensayos y entrevistas de revistas, y cobra una maravillosa vida con una animación lírica inspirada en su inolvidable arte. En el reparto Fernanda Echevarría del Rivero, dirige su ópera prima Carla Gutiérrez.

Una jungla de locura 2, animación en 89 minutos. El pingüino Maurice, Gilbert, el gorila Miguel y el sapo Bob se unen de nuevo en una emocionante aventura que lleva a un misterioso supervillano que cubre la selva de espuma rosa que explota al contacto con el agua. La Pandilla tendrán que recorrer el mundo a contrarreloj en busca de un antídoto, antes de la temporada de lluvia. Dirige Laurent Bru.

Jugaremos en el bosque, terror en 96 minutos. La vida de Javier y Mariana se está desmoronando, por lo que deciden mudarse a la vieja hacienda, para empezar de nuevo. Pero ahí, una fuerte e imponente presencia del pasado manipula a la pareja para obtener lo que quiere. Actúan Mauricio Isaac, Lucía Uribe, Julieta Egurrola, dirige la producción mexicana Alejandra Cárdenas.

Garfield: Fuera de Casa, animación familiar en 101 minutos. Garfield, el gato casero famoso odia el lunes, es flojo y amante de las lasañas, está por tener una aventura fuera de casa. Después de una inesperada reunión con su ausente padre un sucio gato callejero llamado Vic, Garfield y su canino amigo Odie, son forzados a dejar su consentida vida para unirse a Vic. Dirige Mark Dindal.

Profesión peligro, acción y comedia en 126 minutos. Él es un doble de riesgo y como a todos los miembros de la comunidad de dobles de riesgo, lo explotan, le disparan, lo estrellan, lo arrojan por las ventanas y lo dejan caer desde lo más alto, todo para entretenimiento. Ahora el héroe tendrá que localizar a una desaparecida estrella de cine, resolver una conspiración e intentar recuperar al amor de su vida mientras sigue haciendo su trabajo diario. Actúan Winston Duke, Ryan Gosling, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Emily Blunt, dirige David Leitch.

Desafiantes, drama y romance en 131 minutos. Protagonizada por Zendaya como Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. Casada con un campeón en una racha de derrotas (Mike Faist), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick (Josh O'Connor), su ex mejor amigo y ex novio. Dirige Luca Guadagnino.

Arthur: Una amistad sin límites, aventura familiar en 107 minutos. La trama lleva a Mikael Lindnord (Mark Wahlberg) un deportista de resistencia sueco que se ganó los corazones de millones de personas cuando él y su equipo adoptaron a Arthur, un perro callejero mal herido de gran corazón que los acompañó durante una épica carrera de resistencia en la selva ecuatoriana. También actúan Michael Landes, Simu Liu, Nathalie Emmanuel dirige la cinta basada en una historia real Simon Cellan Jones.