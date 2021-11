Recientemente estuvo de visita en la Angelópolis el cantautor y músico regio Caztro, a quien le llaman “El nuevo rostro del pop mexicano”.

La joven promesa llegó para promocionar su álbum debut “Y el mundo no se acabó”, material del cual ya suenan fuerte varios sencillos, destacando, Pero Todo Bien”, donde Caztro comparte talento con Bruses, otra cara nueva del pop que pone su sello poético a la composición de Caztro que cuenta con un video. La canción define el espíritu del álbum debut.

Foto: Cristopher Damián

La entrevista

En entrevista exclusiva para Intolerancia Diario, Caztro, habló de su álbum debut, sus colaboraciones, gira, así como planes a futuro.

“Estoy contento de estar en Puebla una ciudad a la que ya había venido para presentarme en algunos shows con amigos y ahora estar aquí para promocionar mi disco Y el mundo no se acabó, un material que es un recuento de mis inicios y de lo que pasó en este encierro”.

Respecto al título y el contenido de este material dijo: “El material es un álbum que relata mi carrera desde que inicié hace 6 años, en este se encontrará mis primeros temas, lo que escribí en la pandemia. En total son 12 canciones divididas así: 4 de mi primera etapa como artista, 4 que escribí en este encierro y 4 nuevas. Ahora bien, el título es porque después de lo que vivimos todos, donde de golpe cambiaron las cosas, los que estamos aquí somos muy afortunados Y el mundo no se acabó”.

Foto: Cristopher Damián

Cabe destacar que este material debut de Caztro se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, así como en físico. “Hace poco me dijeron que el disco ya es oro, además de que estamos en el Top 3 de los más vendidos, esto me dio mucho gusto porque sabemos que ahora lo que suena es más digital, sin embargo, en casa se consume desde siempre discos físicos y saber que la gente sigue comprando estos es bonito”.

Del disco y colaboraciones

Y el Mundo No Se Acabó es un viaje íntimo, es la muestra de talento de un artista que a partir de la sensibilidad ha conseguido conectar a más de 1.1M de oyentes mensuales que están pendientes de cada lanzamiento de este regiomontano que le está dando un nuevo rostro al pop mexicano.

En cuanto a las canciones éstas son: Si el Mundo Se Acabara Hoy, Me Haces Muy Feliz, A la Luz de las Estrellas, Ley de Migración, Flor de Mi Jardín, Un Poquito de Amor, Dos Dos Tres, Para Cuando Llegues Tú, Soñé Contigo, Mojo, Ese No Sé Qué, Pero Todo Bien.

Respecto a las colaboraciones, en este material están presentes Leonel García, Marissa, Bruses. “Que en mi disco estuviera gente que admiro y quiero fue algo muy importante, espero también tener alguna colaboración con otras personas que admiro como Los Claxon, Juan Solo, Juanes, Natalia Lafourcade; me gustaría componer algunos temas con ellos”.

Foto: Cristopher Damián

Finalizó Caztro diciendo: “Se que me llaman el nuevo rostro del pop mexicano, para mí el pop merece disciplina y mucho respeto. Siempre he creído que escribir y estar en un escenario es un gran compromiso y responsabilidad, por eso más que ser una nueva imagen, quiero hacer bien lo que hago, en este caso la música, por eso comparto con la gente en mis redes lo que hago para que vean este trabajo. Quiero llegar a viejo y que mis nietos me vean tocar y cantar en un escenario porque esto es lo que me gusta y a lo que me quiero dedicar siempre”.