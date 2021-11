Los que no paran de trabajar son la mexicana Danna Paola, así como los hermanos venezolanos Mau y Ricky, que ahora unen talentos y voces en la colaboración llamada “Cachito”, una canción pop con un toque de dembow, la cual ya está disponible en las plataformas digitales.

Del sencillo y video

Tres estrellas del momento se unen en “Cachito”, tema que fue hecho especialmente para los fans de los tres intérpretes, Danna Paola junto con Mau y Ricky, que esperan llegar al corazón de la gente con estos beats.

“Cachito”, es una canción pop con un toque de dembow, la cual ya está disponible en las plataformas digitales.

La canción, tiene la mezcla perfecta de voces y estilos de los cantantes, el tema fue producido por Jon The Producer y Súbelo Neo, mientras que la canción, fue escrita por Danna Paola, Mau, Ricky, Pablo Martin, Juan Morelli, Jon Leone, Freddy Montalvo y José Carlos.

Respecto al video, el clip fue una idea original de Danna Paola y muestra a ella junto a los hermanos Mau y Ricky en diferentes escenas, todas siguiendo una línea creativa con toques surrealistas.

Este trabajo contó con la dirección de Toño Roma, la producción de David Roma, así como la dirección de arte de Verushka Nevarez, las escenas fueron grabadas en la Ciudad de México, se destaca también elementos como el vestuario.

Danna Paola, la princesa del Pop Latino, cierra el año con este sencillo acompañada de Mau y Ricky, anteriormente sonó fuerte con Kaprichosa y A un beso.

De los artistas

Cantautora y actriz mexicana con más de 21 años de carrera, es reconocida internacionalmente por su talento musical y actoral.

Danna Paola ha llevado el nombre de México a través del mundo con su talento y su álbum K.O. no ha sido la excepción, ya que fue elegido por Billboard entre “Los 25 Mejores Álbumes Latinos de 2021” (The 25 Best Latin Albums of 2021 So Far).

Su lista de éxitos musicales aumentan, entre éstos: Calla tú, Friend de semana, Sola, Contigo, No bailes sola, Sodio, TQ Y YA, Agüita, Bajo cero, Dos extraños, Valientes, Oye Pablo, Mala fama, Mía, Amor ordinario, No es cierto.

Nacida el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos, empezó desde niña en la telenovela “Amy la niña de la mochila azul” posteriormente “Atrévete a soñar”, producciones que la colocan como consentida del público infantil y juvenil.

En la música su primer disco lo lanza a los 6 años de edad bajo el título de “Mi globo azul”, en cine ha doblado varias películas entre estas: Toy Story, Rapunzel, Home, también participó en las cintas mexicanas “Arráncame la vida”, “Lo más sencillo es complicarlo todo”. En teatro en “Anita la huerfanita”, “Hoy no me puedo levantar”, “Wicked”.

En series en “Élite” para Netflix, la cual es todo un éxito. Danna fue calificada por Broadway como un “orgullo latino” por su increíble rango y capacidad vocal que ha sorprendido al público en Estados Unidos y Latinoamérica.

Su participación en Netflix la lleva también a ser parte de “Viaje a la Luz”, canción que forma parte de los créditos finales de la película “Más allá de la Luna”.

Danna Paola es la voz en español del personaje principal de “Raya y el Último Dragón” y su canción original “Hasta vencer”, es parte de la banda sonora de esta película de Disney.

Se destaca sus colaboraciones musicales con artistas como Aitana, Luisa Sonza, David Bisbal, Sebastián Yatra entre otros. Actualmente, es imagen a nivel mundial de Puma, y ha colaborado con otras marcas como Pandora y Stradivarius.

Dentro de sus reconocidas participaciones en televisión destaca que fue juez en el show mexicano, “La Academia” y en “Top Star”, en España donde también fungió como juez este 2021.

Mau y Ricky son dos cantautores y hermanos de origen venezolano, hijos del grande Ricardo Montaner y hermanos de Evaluna, en poco tiempo se han consolidado como un dúo fuerte en el género urbano, colocando sencillos en el top de las listas de popularidad y rompiendo récords.

Sus colaboraciones han sido importantes en su carrera como “Mi Mala” con Karol G y su versión remix junto a Becky G, Lali y Leslie Grace, la canción “Ya no tiene novio” con Sebastián Yatra que alcanzó la cima de las listas de popularidad en más de 30 países.

Su álbum debut “Para Aventuras”, rompió récords de streams y fueron los únicos latinos elegidos como Artist On The Rise 2019 por YouTube.

El dúo se ha ganado varios multiplatinos, cuentan con más de 2.5 billones de streams, han marcado tendencia. En la composición le han dado temas a Becky G, Natti Natasha en “Sin piyama”, a Juanes en “Pa´dentro” a Ricky Martin y Maluma en “Vente Pa´Ca”.