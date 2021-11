Una historia de piratas, “de cuando el final del mapa no había sido marcado”, es la que cuenta Bruno Delgadillo en su novela En los vientos del Oeste: Libro I, que presentará el viernes 26 de noviembre en el Forum Coffe La Noria.

Su obra comenzó a gestarse en su niñez, cuando conoció La Isla del Tesoro, En costas extrañas y El Corsario Negro, libros que lo llevaron al mundo de estos personajes que surcaron los mares del mundo.

“De pequeño me encantaban las películas y las historias de piratas y siempre quise, de alguna manera, verme involucrado en una historia que tuviera que ver con esta temática (…) Porque no hay muchas obras de la literatura o del cine, o de las series de televisión o incluso videojuegos, que hablen sobre piratas y como que no le dan toda la justicia que, a mi parecer, se merecen”.

El título hace referencia a los vientos del oeste, considerados los más constantes y fuertes para navegar.

“En los vientos del Oeste fue un título que naturalmente vino hacia mí, debido a que en la antigüedad, en los siglos XVII, XVIII, es más o menos donde yo sitúo temporalmente esta novela (…) Desde Europa y desde las naciones civilizadas en ese entonces, veían hacia el Oeste un poco con desdén y un poco con temor, pero también con esperanza. Era una un amasijo de sentimientos encontrados porque veían en el Oeste la posibilidad del todo, el caos y la aventura”.

"Red Medusa" Vane, “Calicó” Drake y el capitán Teach, son algunos de los personajes que cobraron vida de la mano del escritor, quien trata de representar a los piratas de una forma distinta, aunque apegada a la realidad.

“Yo necesitaba también algo de seriedad en el pirata. Alguien que pudiera atemorizar, alguien que supiera lo que está haciendo y alguien que pudieras amar u odiar en ciertos momentos de la novela. Entonces me apoyé tanto en documentación histórica, como en todas estas obras que son importantísimas y que ya mencioné”.

“Algo que quería retratar, vaya, que quería que quedara súper marcado en esta historia, es el tema de la igualdad de género en el mundo de los piratas. Hay varios personajes femeninos con gran presencia y poder durante toda la novela. Como también hay personajes masculinos que representan aspectos no muy agradables, pero necesarios para que esta historia progrese”.

La biblioteca personal de su padre, el músico y compositor Fernando Delgadillo, ayudó a Bruno Delgadillo a encontrar al material bibliográfico que apuntaló su primera novela.

“Mi papá es un gran admirador también de la literatura de piratas, entonces él me pudo encaminar y recomendar libros de su biblioteca personal que yo leí ávidamente y en los que me documenté. Encontré muy felizmente que algunos de los mejores libros de referencias eran justamente escritos en las épocas de las de las invasiones, cuando era todavía la Nueva España”.

Historia y música

La presentación de En los vientos del Oeste: Libro I, llegará al Forum Coffe La Noria acompañado de música de piratas.

Y es que, como lo dice el autor, nada mejor para recordarlos con lo único que podían hacer durante varias semanas en medio los océanos.

“Para pasar el rato, ellos cantaban canciones, les ayudaban a pasar el tiempo y a mantener el ánimo alto. Y eran canciones que normalmente contaban algunas historias de sus patrias, algunas historias tristes, algunas historias alegres, algunas historias como chuscas (…) Muchos de estos piratas tenían origen irlandés, inglés, galés y holandeses. Había también esclavos liberados traídos del África. Vaya, conformaban una cofradía”.

Bruno Delgadillo tardó un par de años en escribir En los vientos del Oeste: Libro I, ya disponible en Amazon. Actualmente está enfocado en segunda parte de su novela, además de otra de fantasía medieval.

La lectura de En los vientos del Oeste: Libro I, con todo y música de piratas, se llevará a cabo el 26 de noviembre en el Forum Coffe La Noria a las 19:30 horas.