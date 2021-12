Rey Richard: Una familia ganadora, drama de 145 minutos. Una producción de Warner Bros. Pictures, basada en hechos reales, sigue el viaje de Richard Williams, padre decidido y pieza clave en la formación de dos de las atletas más extraordinarias y talentosas de todos los tiempos, quienes terminarán por cambiar para siempre el deporte del tenis. El dos veces nominado al Oscar, Will Smith (“Ali”, “En busca de la felicidad”, “Bad Boys para siempre”) interpreta a Richard impulsado por una visión clara del futuro y haciendo uso de métodos no convencionales, Richard tiene un plan que sacará a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California, para convertirlas en iconos legendarios. Conmovedora, la trama muestra el poder de la familia, la perseverancia y convicción para impactar al mundo y conseguir lo imposible. Actúan Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton. Dirige Reinaldo Marcus Green.

Titane, suspenso en 108 minutos. La producción francesa con clasificación “C”, habla de una serie de inexplicables asesinatos que sacuden una ciudad, un padre se reúne con su hijo que ha estado desaparecido durante más de diez años. Después de 'Voraz' la directora Julia Ducournau regresa con esta impactante película ganadora de La Palma de Oro del Festival de Cannes. Actúan Garance Marillier, Agathe Rousselle, Vincent Lindon.

¡Corre, Escóndete, Pelea!, acción y suspenso en 109 minutos. Zoe una chica de 17 años, usa sus habilidades de supervivencia para luchar por su vida y la de sus compañeros de escuela, contra un grupo de tiradores que transmiten el ataque en vivo en redes sociales. Actúan Isabel May, Eli Brown, dirige Kyle Rankin.

Encanto, animación en 110 minutos, Disney Animation Studios cuentan la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, un lugar maravilloso conocido como Encanto. La magia ha bendecido a todos los niños de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel, pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, Mirabel la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la esperanza de su familia. Dirige John Leguizamo.

La casa Gucci, thriller de 158 minutos. Inspirada en la impactante historia real del imperio familiar detrás de la casa de moda italiana Gucci. A lo largo de tres décadas de amor, traición, decadencia, venganza y en última instancia un asesinato, veremos lo que significa un nombre, lo que vale y hasta dónde llegará una familia por el control. Actúan Al Pacino, Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek, Jared Leto entre otros, dirige Ridley Scott.

Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, terror y acción en 107 minutos. Volviendo a los orígenes de la popular franquicia Resident Evil, la nueva entrega lleva a Raccoon City, que alguna vez fue el hogar en auge de la gigantesca farmacéutica, Corporación Umbrella y que se ha convertido en un pueblo agonizante en el Medio Oeste de los Estados Unidos. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad desolada con una fuerza maligna gestándose bajo la superficie. Cuando se desata esta maldad, sobrevivientes trabajarán unidos para descubrir la verdad detrás de Umbrella. Actúan Kaya Scodelario, Hannah John-Kammen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, dirige Johannes Roberts.

Ghostbusters: El Legado, acción y comedia en 123 minutos. Del director Jason Reitman y el productor Ivan Reitman, llega el siguiente capítulo dentro del universo original de Ghostbusters. Cuando una madre soltera y sus dos hijos llegan a un pequeño pueblo, empiezan a descubrir su conexión con los Ghostbusters originales y el legado que dejó su abuelo. El guión fue escrito por Gil Kenan y Jason Reitman, actúan Paul Rudd, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Annie Potts.

Eternals acción y aventura en 157 minutos. Marvel Studios presenta un nuevo e increíble equipo de superhéroes del Universo Cinematográfico, una raza inmortal de héroes de élite que han vivido en secreto en la Tierra durante años para proteger y formar las civilizaciones. Tras los eventos de Avengers: Endgame, una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse y enfrentarse al enemigo más antiguo del hombre: Los Desviantes. Actúan Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, la cinta la dirige Chloé Zhao.

Duna, aventura, drama y ciencia ficción en 157 minutos. La adaptación del best seller del mismo nombre escrito por Frank Herbert, es el viaje mítico y emocional de un héroe, Paul Atreides, joven brillante y con un destino que va más allá de su comprensión, quien debe viajar al planeta más peligroso del universo para garantizar el futuro de su familia y su gente. Pero fuerzas malévolas estallan en conflicto debido a que el planeta es el proveedor exclusivo del recurso más valioso que existe. Actúan Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Jason Momoa, Stellan Skarsgärd, Zendaya, Timothée Chalamet, dirige Denis Villeneuve.