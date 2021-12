Amor sin Barreras, música y drama en 156 minutos. A partir de un guion del galardonado con un premio Pulitzer y un Tony Tony Kushner, se cuenta la clásica historia de rivalidades y amor juvenil en la ciudad de Nueva York de 1957. Una vez más se ponen a prueba los sentimientos en una historia llena de música, canciones y baile. Actúan Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, Rita Moreno entre otros, dirige Steven Spielberg.

Clifford, el gran perro rojo, animación, aventura y comedia en 97 minutos. La estudiante Emily Elizabeth, conoce a un rescatador de animales mágico que le regala un cachorrito rojo. Nunca se imaginan que se despertaría para encontrar un sabueso gigante de tres metros en su pequeño apartamento de la ciudad de Nueva York. Mientras su mamá soltera está fuera por negocios, Emily y su divertido tío Casey, se embarcan en una gran aventura. La cinta está basada en el querido personaje del libro de la editorial Scholastic, ¡Clifford. Actúan Darby Camp, Jack Whitehall, Izaac Wang, John Cleese, dirige Walt Becker.

Amalgama, comedia y drama mexicano de 92 minutos. La trama lleva a la vida de unos dentistas que se encuentran en un congreso en la Riviera Maya. Ellos conocen a una bella mujer a quien desean, pero ella tiene algo más en mente. Todos huyen de su propia historia de dolor y pasan juntos un enloquecido fin de semana de celos, envidia y excesos en una minúscula isla del Caribe que marcará sus vidas para siempre. Actúan Manolo Cardona, Stephanie Cayo, Miguel Rodarte, Tony Dalton, dirige Carlos Cuarón.

Rey Richard: Una familia ganadora, drama de 145 minutos. Basada en hechos reales, sigue el viaje de Richard Williams, padre decidido y pieza clave en la formación de dos de las atletas más extraordinarias y talentosas de todos los tiempos, quienes terminarán por cambiar para siempre el deporte del tenis. El dos veces nominado al Oscar, Will Smith (“Ali”, “En busca de la felicidad”, “Bad Boys para siempre”) interpreta a Richard impulsado por una visión clara del futuro y haciendo uso de métodos no convencionales, Richard tiene un plan que sacará a Venus y a Serena Williams de las calles de Compton, California, para convertirlas en iconos legendarios. Actúan Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton. Dirige Reinaldo Marcus Green.

¡Corre, Escóndete, Pelea!, acción y suspenso en 109 minutos. Zoe una chica de 17 años, usa sus habilidades de supervivencia para luchar por su vida y la de sus compañeros de escuela, contra un grupo de tiradores que transmiten el ataque en vivo en redes sociales. Actúan Isabel May, Eli Brown, dirige Kyle Rankin.

Encanto, animación en 110 minutos, Disney Animation Studios cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, un lugar maravilloso conocido como Encanto. La magia ha bendecido a todos los niños de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel, pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, Mirabel la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la esperanza de su familia. Dirige John Leguizamo.

La casa Gucci, thriller de 158 minutos. Inspirada en la impactante historia real del imperio familiar detrás de la casa de moda italiana Gucci. A lo largo de tres décadas de amor, traición, decadencia, venganza y en última instancia un asesinato, veremos lo que significa un nombre, lo que vale y hasta dónde llegará una familia por el control. Actúan Al Pacino, Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek, Jared Leto entre otros, dirige Ridley Scott.

Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, terror y acción en 107 minutos. Volviendo a los orígenes de la popular franquicia Resident Evil, la nueva entrega lleva a Raccoon City, que alguna vez fue el hogar en auge de la gigantesca farmacéutica, Corporación Umbrella y que se ha convertido en un pueblo agonizante. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad desolada con una fuerza maligna gestándose bajo la superficie. Sobrevivientes trabajarán para descubrir la verdad detrás de Umbrella. Actúan Kaya Scodelario, Hannah John-Kammen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, dirige Johannes Roberts.

Ghostbusters: El Legado, acción y comedia en 123 minutos. Del director Jason Reitman y el productor Ivan Reitman, llega el siguiente capítulo dentro del universo original de Ghostbusters. Cuando una madre soltera y sus dos hijos llegan a un pequeño pueblo, empiezan a descubrir su conexión con los Ghostbusters originales y el legado de su abuelo. El guion fue escrito por Gil Kenan y Jason Reitman, actúan Paul Rudd, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Annie Potts.