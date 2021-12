Spider Man: Sin Camino a Casa, acción y aventura en 148 minutos. Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider Man, el amistoso héroe y vecino es desenmascarado, y ya no puede separar su vida normal de los altos riesgos de ser un superhéroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, estos riesgos se vuelven más peligrosos, forzándolo a descubrir lo que realmente significa ser Spider Man, ya que ahora el peligro se intensifica y tendrá que luchar con sus enemigos del pasado. Actúan Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favrea entre otros, en la dirección Jon Watts. La cinta se puede ver en Salas 3D, 4DX, Imax, Vip, Macropantallas.

Dios mío, ¿Y ahora que hemos hecho? Comedia francesa de 99 minutos. Claude y Marie Verneuil, que pasaron un mal rato cuando tuvieron que hacerse a la idea de que sus cuatro hijas se casaban con maridos de origen extranjero, aunque acabaron aceptándolo, atraviesan de nuevo una crisis. Los cuatro yernos, Rachid, David, Chao y Charles, han decidido irse de Francia por motivos distintos. Los Verneuil se ven ya viviendo en el extranjero, pero siempre en ciudades diferentes. Actúan Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun Frédérique Bel, dirige Philippe de Chauveron.

Amor sin Barreras, música y drama en 156 minutos. A partir de un guión del galardonado con un premio Pulitzer y un Tony Tony Kushner, se cuenta la clásica historia de rivalidades y amor juvenil en la ciudad de Nueva York de 1957. Una vez más se ponen a prueba los sentimientos en una historia llena de música, canciones y baile. Actúan Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, Rita Moreno entre otros, dirige Steven Spielberg.

Clifford, el gran perro rojo, animación, aventura y comedia en 97 minutos. La estudiante Emily Elizabeth, conoce a un rescatador de animales mágico que le regala un cachorrito rojo. Nunca se imaginan que se despertaría para encontrar un sabueso gigante de tres metros en su pequeño apartamento de la ciudad de Nueva York. Mientras su mamá soltera está fuera por negocios, Emily y su tío Casey, se embarcan en una gran aventura. La cinta está basada en el querido personaje del libro de la editorial Scholastic, ¡Clifford. Actúan Darby Camp, Jack Whitehall, Izaac Wang, John Cleese, dirige Walt Becker.

Rey Richard: Una familia ganadora, drama de 145 minutos. Basada en hechos reales, sigue a Richard Williams, padre decidido y pieza clave en la formación de dos de las atletas más extraordinarias de todos los tiempos, quienes terminarán por cambiar para siempre el deporte del tenis. El dos veces nominado al Oscar, Will Smith interpreta a Richard impulsado por una visión del futuro y haciendo uso de métodos no convencionales, tiene un plan que sacará a Venus y a Serena Williams de las calles de California, para convertirlas en iconos legendarios. Actúan Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton. Dirige Reinaldo Marcus Green.

Encanto, animación en 110 minutos, Disney Animation Studios cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, un lugar maravilloso conocido como Encanto. La magia ha bendecido a la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel, pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, Mirabel, podría ser la esperanza de su familia. Dirige John Leguizamo.

La casa Gucci, thriller de 158 minutos. Inspirada en la impactante historia real del imperio familiar detrás de la casa de moda italiana Gucci. A lo largo de tres décadas de amor, traición, decadencia, venganza y en última instancia un asesinato, veremos lo que significa un nombre, lo que vale y hasta dónde llegará una familia por el control. Actúan Al Pacino, Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek, Jared Leto entre otros, dirige Ridley Scott.

Amalgama, drama mexicano de 92 minutos. La trama lleva a la vida de unos dentistas que se encuentran en un congreso en la Riviera Maya. Ellos conocen a una bella mujer a quien desean, pero ella tiene algo más en mente. Todos huyen de su propia historia y pasan juntos un enloquecido fin de semana de celos, envidia y excesos que marcará sus vidas para siempre. Actúan Manolo Cardona, Stephanie Cayo, Miguel Rodarte, Tony Dalton, dirige Carlos Cuarón.