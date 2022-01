Belle 121 minutos de animación japonesa. Suzu es una tímida estudiante de secundaria. Por años ella no se ha sentido como ella misma, pero cuando entra a "U", un mundo virtual masivo, ella escapa hacia su avatar BELLE, una cantante adorada a nivel mundial. Dirige Mamoru Hosoda, la cinta se puede ver también en sala Imax, Macropantalla, Vip.

Benedetta 131 minutos de drama con clasificación “C”. A finales del siglo XVII, con una plaga azotando la tierra, la monja Benedetta se ve envuelta en un prohibido romance lésbico con una novicia. Benedetta, quien a partir de sus visiones religiosas dice ser enviada por Jesucristo, tendrá un impacto trascendental en la iglesia que será inmediato y la sacudirá hasta sus cimientos. Actúan Lambert Wilson, Virginie Efira, Charlotte Rampling, dirige el polémico director Paul Verhoeven.

The Jack in The Box El Origen 88 minutos de terror. Cuando el antiguo muñeco "Jack in the Box" es sacado de la tierra y abierto, sus nuevos propietarios tendrán razones para creer que el espeluznante muñeco de payaso tiene vida propia. Actúan Robert Nairne, Ethan Taylor, Philip Ridiou, dirige Lawrence Fowler.

El rey de la fiesta 88 minutos de drama, cinta mexicana con clasificación “C”. Un hombre que atraviesa una crisis emocional asume la identidad de su hermano gemelo, pensando que está muerto. Actúan Juan Carlos Colombo, Paulette Hernández, Giancarlo Ruiz, Daniela Bascopé. Dirige Salomón Askenazi.

Scream, 114 minutos de terror. Veinticinco años después de que una racha de asesinatos brutales conmocionara a la tranquila ciudad de Woodsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a apuntar a un grupo de adolescentes para resucitar secretos del pasado. Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette, vuelven a sus papeles icónicos junto a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton y Sonia Ammar. Dirige la quinta saga Matt Bettinelli-Olpin.

Spencer, 117 minutos de drama. El matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos se enfrió hace mucho tiempo. A pesar de los rumores de aventuras y un divorcio, se decreta la paz para la Navidad en la propiedad de la reina. No obstante, este año las cosas serán muy diferentes. La cinta es una representación imaginaria de lo que podría haber pasado durante esos días fatídicos. En el papel protagónico Kristen Stewart, dirección Pablo Larraín.

Agentes 355, 122 minutos de acción y suspenso. Cuando un arma secreta cae en manos de un grupo de mercenarios amenazando al mundo, la agente de la CIA Mace Brown (Jessica Chastain) tendrá que unir fuerzas con la agente alemana Marie (Diane Kruger), la especialista en ordenadores Khadijah (Lupita Nyong'o), la psicóloga colombiana Graciela (Penélope Cruz) y Lin Mi Sheng (Bingbing Fan) misteriosa mujer, en una misión letal para recuperarla Dirige Simon Kinberg.

King's Man: El Origen, 131 minutos de acción. Mientras que un grupo compuesto por los peores tiranos y genios criminales se reúne para planear una guerra que hará desaparecer a millones, un hombre debe correr contra el tiempo para detenerlos, la cinta es el origen de la primera agencia de inteligencia independiente. En el reparto Gemma Arterton, Harris Dickinson, Djimon Housou, Ralph Fiennes, dirige Matthew Vaughn.

Sing 2 ¡Ven y canta de nuevo! Animación en 110 minutos. Con nuevos sueños y éxitos musicales, el koala, Buster Moon y su elenco de estrellas se preparan para lanzar su actuación más extravagante y deslumbrante. Solo un inconveniente, tiene que unirse a ellos a la estrella de rock más solitario y huraño del mundo, dirige Garth Jennings.

Spider Man: Sin Camino a Casa, acción y aventura en 148 minutos. Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider Man, el amistoso héroe y vecino es desenmascarado y no puede separar su vida normal de los altos riesgos de ser un superhéroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, estos riesgos se vuelven más peligrosos, forzandolo a descubrir lo que realmente significa ser Spider Man. Actúan Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favrea entre otros, en la dirección Jon Watts.