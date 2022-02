El pasado fin de semana salió a carteleras, la película “Marry Me” (Cásate conmigo), protagonizada por la estrella internacional Jennifer Lopez, Maluma, Owen Wilson bajo la dirección de Kat Coiro.

Ahora formando parte de esta comedia romántica, se lanza la banda sonora de “Marry Me”, la cual es un gran complemento para la película a cargo de JLO y Maluma.

Ambos artistas ya habían trabajado juntos, en el 2020 cuando JLO lanzó dos de sus más grandes éxitos en español: “Pa’ Ti” y “Lonely”, ambos con Maluma; ambos fueron acompañados por el sobresaliente video musical de dos capítulos que cuenta con más de 133 millones de reproducciones. Además, las dos canciones, superaron, los 100 millones de streams.

De la banda sonora de “Marry Me”

Ahora una vez más juntos, Jennifer Lopez y Maluma, presentan la Banda Sonora original de “Marry Me”, la comedia romántica de Universal Pictures, de la cual son protagonistas junto con el actor Owen Wilson.

En cuanto a la banda sonora original de "Marry Me", está se encuentra disponible a través de Sony Music Latin y Arista Records, donde recientemente estrenaron la canción que oficialmente da nombre a la película “Marry Me" (Kat & Bastian Duet), teniendo su estreno directo en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon por NBC.

En la banda sonora donde ambos artistas deleitan a sus fans, se destacan 12 temas emocionantes y románticos donde están presentes los géneros de pop, reggaetón, pop latino, dance.

Entre las canciones encontramos: Here Comes the Bride, Church, 1 en 1 millón, Segundo, On My Way, Aftter Love y como un plus, el álbum incluye su éxito del 2020 de corte urbano “Pa´Ti” de la autoría de Lopez, Maluma, Andrea Elena, Mangiamarchi, Jon Leone y Edgar Barrera, bajo la producción de Leone y Barrera.

De los artistas

Jennifer Lopez es una galardonada actriz, productora, cantante y artista consagrada en la música, televisión y cine, considerada una de las artistas más influyentes en la historia.

Como intérprete, ha vendido más de 75 millones de discos, su gira It’s My Party la consagra, así como su actuación en el Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show que rompió récord de sintonización.

Sus películas han generado más de 3 billones de dólares en taquilla. Como artista, ícono de moda, empresaria y filántropa influyente, JLO, ha sido nombrada la celebridad más poderosa del mundo por la revista Forbes, siendo el primer recipiente del reconocimiento "La Mujer Más Bella Del Mundo" por la revista People.

Formó parte de la lista TIME 100 y ha obtenido prestigiosos premios como el MTV Video Vanguard Award y dos nominaciones al Globo de Oro por sus actuaciones en los exitosos largometrajes Hustlers y Selena. A la fecha, sigue siendo la única artista femenina en tener de manera simultánea, álbum y película más popular de E.U.

Maluma recientemente estrenó su tema “Cositas de la USA”, el artista se ha convertido en uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y en ídolo juvenil de la música latina a nivel global de los últimos años.

Ganador del Latin Grammy 2018 al Álbum Pop Vocal Contemporáneo por F.A.M.E. Maluma es uno de los cantantes con fans activos en las redes sociales.

Es el primer y único artista latino masculino que ha sobrepasado 50 millones de seguidores.

En el 2017 presentó 105 conciertos en América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel, vendiendo más de 1 millón de tickets en su MALUMA WORLD TOUR 2017 y convirtiéndose en el artista latino que vendió la mayor cantidad de tickets de conciertos en el 2017.

En 2018 y 2019 rompió récords en todos sus conciertos en Estados Unidos y Europa con su F.A.M.E. World Tour y 11:11 World Tour.

En 2019, agotó entradas en el estadio más grande de Israel, el Yarkon Park en Tel Aviv, hizo historia en el 18º Festival Anual Mawazine en Rabat, Marruecos, estableciendo récord de asistencia de todos los tiempos como protagonista del concierto frente a 200 mil personas y se presentó por primera vez en Riyadh, Arabia Saudita ante 25 mil personas.

Recientemente participó en la película de Disney Encanto, tanto en la banda sonora, como dando voz a uno de los personajes de esta cinta animada.