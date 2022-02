Activo como siempre y con muchos proyectos, el actor Arap Bethke filma su nuevo largometraje titulado “Ganas de Ganar”.

La cinta es del director Daniel Polanco y se filma en República Dominicana con un cuadro actoral de dominicanos principalmente.

Del proyecto y los talentos

La cadena de cine dominicana Palacio del Cine, será el escenario donde se estará proyectando todo lo correspondiente a esta producción de “Ganas de Ganar”.

El largometraje es dirigido por el director Daniel Polanco, bajo la producción de Elisa Ogando y es una pieza que denuncia hasta dónde pueden llegar las ambiciones del poder y como este puede transformar al más pulcro de los mortales en personas corruptas capaz de vender incluso a su propia familia.

En esta cinta, el actor Arap Bethke es el protagonista junto con un importante elenco de actores dominicanos entre estos Christian Álvarez, Angely Baez y Orlando Almonte, lo que motivo a Arap Bethke para aceptar este proyecto.

Luego de varias visitas a República Dominicana por participaciones destacadas en premiaciones y festivales de cine, Arap Bethke no dudó en aceptar filmar en este país nuevamente, así como lo ha hecho en otras importantes mecas del cine.

Respecto al papel de Arap Bethke, con quien realizará más escenas es con Christian Álvarez, fungiendo los dos como hermanos en la producción, ellos son separados por un secuestro a temprana edad según la trama de la película, por lo que drama y acción estarán presentes en esta historia.

De su trayectoria

Ricardo Arap Bethke Galdames nació en Kenia un 12 de marzo de 1980, hijo de padre alemán y madre chilena, conocido como Arap Bethke, el actor tiene la nacionalidad mexicana.

Entre sus trabajos en cine encontramos: Guadalupe Reyes, El Minthó Escarlata, Sobredosis de amor, Antes de amanezca, Enamorándome de Abril, Amateur, No se aceptan devoluciones, Un dulce olor a muerte, Domingo entre otras.

En teatro participó en Closer, Criminal, Puros cuentos, Razones para ser bonita, Crónicas desquiciadas por mencionar algunas. Mientras que en televisión lo hemos visto tanto en telenovelas como series algunas de estas: Clase 406, La Usurpadora, Tierra de pasiones, RBD la familia, Madre Luna, Doña Bárbara, Los Vitorinos, La diosa coronada, El octavo mandamiento, Señora acero, Club de cuervos, Tanto amor, Eva la Trailera, La piloto, La usurpadora, Buscando a Frida, Club de cuervos.

El actor Arap Bethke entre sus trabajos recientes hizo una película innovadora titulada “Sin Origen”, una mezcla el "dark fantasy" con terror y suspenso, bajo la dirección del mexicano Ricardo Castañeda. Luego de participar en la cinta “Guadalupe Reyes”, el actor keniano-mexicano Arap Bethke protagonizó en esta a 'Velkam'.

Fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México, fundación de Al Gore.

También es portavoz de "The Climate Reality Project" uniéndose al Premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en la octava edicioìn del evento "24 Hours of Reality broadcast, Protect Our Planet, Protect Ourselves” (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, proteìjase a nosotros mismos).

También es vocero de la campaña Consumo Responsable de Greenpeace México y portavoz de la organización ecológica Sachamama con la campaña El Océano: El Gran Proveedor (The Ocean: The Great Provider).

Arap Bethke es miembro de la Junta de directores de San Fernando Valley Children’s Refugee Center (2019). Fue embajador de la Lectura en México, por el Departamento de Educación Pública de la Ciudad de México (2011).

Comprometido con causas de responsabilidad social, fue nombrado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como vocero de la campaña "He for She" de ONU Mujeres México.

Recientemente fue nombrado vocero de la campaña de "Consumo Responsable" de Greenpeace México que busca empoderar a los habitantes de las grandes urbes y motivarles a un cambio radical en sus modelos de consumo para lograr ganar la batalla contra el cambio climático. Además, es embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México, fundación de Al Gore.