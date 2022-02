Con más bríos que nunca llega con su gira “Hecho en México” Alejandro Fernández, para ofrecer su gran concierto en Puebla con lo mejor de sus éxitos. La cita el sábado 7 de mayo a las 21:00 horas en el Auditorio GNP Seguros.

Del concierto

El cantautor de regional mexicano más querido por todo el público, Alejandro Fernández, “El Potrillo”, confirma su esperada cita en Puebla para arribar al Auditorio GNP Seguros celebrando junto a sus fans poblanos sus grandes éxitos que lo han llevado a obtener innumerables premios, así como nominaciones.

Alejandro Fernández, perteneciente a la dinastía Fernández, continúa el legado de su padre Vicente Fernández. A lo largo de su prolífica carrera, se ha encargado de ser un embajador de su país, llevando la música mexicana alrededor del mundo.

Por tal motivo retoma con más fuerza el género ranchero, demostrando una vez más su calidad interpretativa en esta gira que es el nombre a su vez de su reciente producción musical “Hecho en México”, la cual estará cantando en el concierto, así como sus clásicos éxitos que no pueden faltar en el show de más de dos horas donde estará acompañado de sus músicos, Mariachi y coros.

Así, con una mezcla perfecta de géneros sonarán en la grata velada donde además del álbum “Hecho en México” no pueden faltar las canciones Me dediqué a perderte, Cómo quien pierde una estrella, Mátalas, Si tu supieras, Qué voy hacer con mi amor, Canta corazón, No se olvidar, Estuve entre muchas otras.

Recordando

“Hecho en México”, es una producción discográfica compuesta por 11 temas o historias de amor y desamor, fue grabado entre Barcelona, Los Ángeles y Nueva York y producido por el reconocido Aureo Baqueiro.

Respecto a las canciones encontramos: A qué sabe el olvido, Caballero, Decepciones, Te olvidé, Más no puedo, Mudanza a la Luna, Por tu adiós, La mesa 20, Mentí, Hasta mis huesos, Nuestro gran secreto.

Todos los sencillos lanzados, cuentan con millones de reproducciones en todas las plataformas digitales y rápidamente se convirtieron en temas favoritos en Latinoamérica y Estados Unidos, liderando la primera posición digital y de radio tanto en México como en Estados Unidos.

Se destacan en este material las colaboraciones en canciones como “A Qué Sabe el Olvido”, “Más No Puedo” junto a Christian Nodal y “Mentí” al lado de su padre Vicente Fernández. También la colaboración de compositores como, Luis Carlos Monroy, Jorge Massias y Chico Elizalde entre otros. El material a mediados del 2021, tuvo una edición especial Deluxe.