Para los amantes del Anime, la plataforma Anime Onegai, alista su estreno en el mercado latinoamericano, abriendo puentes y siendo la primera vía directa para contenido cien por ciento japonés.

De esta manera, será a partir del 18 de abril que llega esta plataforma, una apuesta de Japón para los millones de fans del anime.

Recordando

A mediados de octubre del año pasado, se abrió la fase beta de esta plataforma, el primer puente directo en América Latina para contenido totalmente original japonés y es que independientemente de los millones de fans en la región, sólo una empresa estadounidense cuenta con dos plataformas especializadas de Anime en Latinoamérica.

Los creadores japones se dieron cuenta de este desequilibrio y buscaron entonces una distribución más justa de ganancias sin intermediarios, por lo que dicha plataforma, tendrá un precio justo para el público mismo que se dará a conocer cercano al estreno.

Así, los fans de Anime, disfrutarán del contenido y Japón expandirá el mercado, satisfaciendo las necesidades del público en general.

De la plataforma y contenido

A pesar de existir en el mercado un gran número de plataformas de streaming con todo tipo de contenido en Latinoamérica, la animación japonesa se ha quedado un poco rezagada por la limitada cantidad de plataformas especializadas.

De esta manera Animeka LLP, es una iniciativa de Shueisha en colaboración con My Theater D.D., Toei Animation y Tv Tokyo, conformada por la editorial Manga más grande del mundo, lo que incluye éxitos como Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia, One Piece y Demon Slayer entre otros.

Así al concluir Anime Onegai su periodo de pruebas, presentará una estrategia de negocio más adecuada a la región, con servicios que no están disponibles en las plataformas estadounidenses, a la vez que presentará algunos de los doblajes con los que inicia la versión final de la plataforma. En este punto se resalta un doblaje de más calidad.

En cuanto al contenido, será hasta el lanzamiento oficial que se pueda saber el mismo, sin embargo, se adelanta que la plataforma, contará con series muy queridas por millones de fans, incluso algunas que no han sido dobladas al español.

Algo de lo que veremos es Mazinger Z y su evolución: Mazinkaiser, donde cabe decir que, en el 2001, Mazinger Z tiene un aliado que ha protagonizado un gran número de películas, series, videojuegos y mangas: Mazinkaiser.

Bajo este nombre llega a Latinoamérica mediante su versión doblada al español en AnimeOnegai.com.

Mazinger Z tuvo un impacto muy fuerte en Latinoamérica desde los 80´s hasta la fecha, por lo que ahora con Mazinkaiser se le dará otra vez vida y presencia en la región con actores que dieron vida a la voz del legendario Koji Kabuto y al resto del reparto, regresan a Mazinkaiser que estará disponible en AnimeOnegai.

También se verá animación japonesa a favor de la comunidad LGBT+ como “Kannazuki no Miko-la Sacerdotisa de octubre”, basada en un comic de maga del 2004 y que se convirtió en un estandarte en algunos países.

Con esta producción miembros de otras comunidades, se sienten identificados con este drama animado. Esta animación cuenta con las voces de Ana Lobo y Analiz Sánchez y se encontrará también disponible en doblaje en español en AnimeOnegai.com