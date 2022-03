El artista internacional Luis Fonsi, está presentando su nuevo álbum de estudio titulado “Ley de Gravedad”, este es el material de estudio número diez de su carrera.

Cabe decir que ya han salido algunos sencillos de esta producción y el actual corte es “Dolce” tema que cuenta con un video que está disponible en todas las plataformas digitales.

De Ley de Gravedad

Un material muy esperado del artista global y ganador de varios Latin Grammy es “Ley de Gravedad”, disco de Luis Fonsi bajo el sello de sello Universal Music Latino, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El álbum, promete deleitar a los seguidores de Luis Fonsi, ya que logra fusionar géneros musicales sin perder esa esencia que lo ha convertido en uno de los artistas más importantes y reconocidos de su generación.

El disco cuenta con la producción de los galardonados Andrés Torres y Mauricio Rengifo, este álbum incluye 16 temas compuestos por Fonsi, Torres y Rengifo, junto a otros grandes compositores. También, el álbum cuenta con colaboraciones junto a estrellas internacionales incluyendo Nicky Jam, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, Sebastián Yatra, Cali, El Dandee y Manuel Turizo, que forman parte de esta gran producción musical.

En total 16 canciones de este álbum las cuales son: Dolce, Vacaciones, Bésame con Myke Towers, Luna, Nuestra Balada, Vacío con Rauw Alejandro, Iglú, Fin de semana, Ley de Gravedad con Cali y El Dandee, Equivocada, Guapa, Culpable, Perfecta con Farruko, Perfecta Remix con Dalex ft Juanka, Date La Vuelta con Nicky Jam, Sebastián Yatra, Girasoles.

De los sencillos

Hace poco Luis Fonsi se dejó escuchar con “Vacaciones”, una colaboración junto con Manuel Turizo, el tema fue compuesto por Fonsi, Turizo, Andrés Torres, Rengifo y Keytin, y ofrece un ambiente tropical con una letra contagiosa y bailable.

Hay que decir que esa fue la primera colaboración de los cantantes que incluye un video dirigido por Jessy Terrero, el cual fue grabado en la blanca Mérida, Yucatán, donde las bellas locaciones están presentes ilustrando la letra de la canción.

Ahora otro tema es “Dolce”, el exitoso lanzamiento está acompañado del estreno del sencillo y el sensual video musical, el cual fue dirigido por el destacado director creativo de Elastic People, Carlos Pérez.

El video cuenta con la participación especial de la reconocida modelo y actual esposa del artista Águeda López, siendo esta la primera vez que trabajan juntos.

“Dolce” es una canción súper sexy, divertida y animada de tres minutos. Por lo que el artista necesitaba de esa química que solo le podía dar su esposa para el video.

De su carrera

Luis Fonsi, oriundo de Puerto Rico, es cantante, compositor, actor y músico. Sus inicios en la música se dan desde temprana edad, cuando ingresó a la escuela Dr. Phillips High School, donde formó un grupo musical llamado “Big Guys”, en este se encontraba Joey Fatone quien posteriormente formará parte del exitoso grupo N Sync.

Por su parte Luis Fonsi con el grupo logró abrirse paso y consiguió una beca en la State University School of Music.

Con 25 años de carrera, Luis Fonsi se ha distinguido por cantar variedad de géneros desde baladas, pasando por el pop, hasta los temas rítmicos. Entre sus canciones más sonadas están: Llegaste tú, No me doy por vencido, Nada es para siempre, Tu amor, Somos uno, Gritar, Se supone, Que quieres de mí, No te cambio por ninguna, Amor secreto, Quien te dijo eso, Aquí estoy, Despacito.

Canciones que corresponden a sus discos: Comenzaré, Eterno, Amor secreto, Fight the Feeling, Abrazar la vida, Paso a paso, Palabras del silencio, Tierra firme, 8 entre otros.