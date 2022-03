Ambulancia, acción y suspenso en 137 minutos. El condecorado veterano Will Sharp está desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, le pide ayuda a la única persona que sabe que no debería su hermano adoptivo Danny un carismático criminal. Danny le ofrece robar un banco y Will acepta por la desesperación, lo que no saben que el robo del banco fue simple comparado con el escape que vivirán en una ambulancia. Actúan Eiza González, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II entre otros, dirige Michael Bay, la cinta se puede ver también en Sala Imax, Macropantalla y Vip.

Los Tipos Malos, animación en 100 minutos. Cinco amigos, el apuesto carterista Sr. Lobo, el ladrón de cajas fuertes Sr. Víbora, el maestro del disfraz Sr. Tiburón, el temperamental Sr. Piraña y la ingeniosa experta hacker Sra. Después de años de innumerables atracos y de ser los villanos más buscados del mundo, la pandilla finalmente es atrapada, pero Lobo negocia un trato, fingir que serán de ahora en adelante todos buenos. En las voces Manolo Cardona, Jessica Segura, Kalimba, dirige Pierre Perifel, la cinta está también en formato 3D y Sala Junior.

La peor persona del mundo, romance, drama y comedia en 128 minutos. (Nominada al Oscar). La producción de Noruega es una divertida y conmovedora película sobre la vida de Julie una mujer joven que navega por las aguas turbulentas del amor y que lucha por encontrar su camino en la vida. Ganadora en Cannes a Mejor Actriz y Nominada a dos premios Oscar. Actúan Renate Reinsve, Herbert Nordrum, Anders Danielsen Lie, dirige Joachim Trier.

Terror en el estudio 666, thriller de 107 minutos con clasificación “C”. Los integrantes de Foo Fighters, banda integrante del prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll, se mudan a una mansión en Encino imbuida de las más escabrosas historias del rock. Su objetivo consiste en grabar su anticipado álbum número diez. Dentro de la casa, Dave Grohl debe lidiar contra fuerzas sobrenaturales que amenazan tanto el buen término de la grabación como la vida de todos los integrantes. Actúan Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, dirige BJ McDonnell.

Batman, acción y thriller en 176 minutos. DC llega y ahora “El Caballero de la Noche” es Robert Pattinson, quien protagoniza a Batman el vigilante de Ciudad Gótica a su vez el multimillonario Bruce Wayne en una trama cargada de adrenalina con matices oscuros que entrelazan villanos de antaño. En su segundo año luchando contra el crimen, Batman explora la corrupción en la ciudad de Gotham y el vínculo de esta con su familia. Batman entrará en conflicto con un asesino en serie llamado "El Acertijo"; en su camino aparecerá Catwoman, El Pingüino y otros personajes. Además de Robert Pattinson, actúan Paul Dano, como Edward Nashton y Riddeler, Zoë Kravitz es Selina Kyle y Catwoman, Jeffrey Wright como James Gordon, Andy Serkis es Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Oswald Oz Cobblepot y El Pingüino, Barry Keoghan es el Paciente de Arkham, Jayme Lawson como Bella Real entre otros. Dirige Matt Reeves.

Luz Negra, acción en 108 minutos. Travis Block, es un agente del gobierno encubierto que descubre una conspiración mortal dentro de su propia organización y que alcanza los niveles más altos del poder, donde todos pueden morir. Actúan Emmy Raver-Lampman, Liam Neeson, dirige Mark Williams.

Cuarentones, comedia en 81 minutos. César chef exitoso, dueño de un restaurante italo-mexicano junto con su amigo Paolo, un hombre alegre y optimista. César está felizmente casado con Amelia y tiene un hijo de diez años. Antes de cumplir cuarenta años, descubre que su esposa le ha ocultado algo importante por mucho tiempo. Pero justo en el momento de crisis, César tiene que ir con Paolo a Cancún, a concursar en un certamen para los mejores pequeños restaurantes de México. Actúan Adal Ramones, Erick Elías, Gaby Espino, dirige Pietro Loprieno.

Contagio Zero, terror en 80 minutos. Cuando una terrible enfermedad se empieza a extender por los pasillos de un hotel, un par de víctimas tratarán de luchar por la supervivencia y de escapar del oscuro corredor de un horrible final. Actúan Carolina Bartczak, Julian Richings, Kathleen Fee, Vlasta Vrana, dirige Franco Giannini.

Belfast, drama de 98 minutos. (Nominada al Oscar). La producción de Reino Unido, tiene 7 nominaciones a los premios de la Academia incluyendo Mejor Película. Es la historia sobre el poder de la memoria, ambientada a finales de la década de los 60s en Irlanda del Norte. Centrada en Buddy, un joven en plena adolescencia, cuya vida está llena de amor familiar, travesuras infantiles y un romance. Su querida ciudad está atrapada en una creciente agitación, su familia se enfrenta a una decisión trascendental esperar a que el conflicto pase o dejar todo para iniciar una nueva vida. Actúan Ciarán Hinds, Jamie Dornan, Jude Hill, Judi Dench, dirige Kenneth Branagh.