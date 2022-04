Alex Lora y El TRI, alistan todo para la salida de su nuevo álbum, siendo el número 53 de su carrera artística bajo el nombre de “Qué Chingón”, título también del primer sencillo el cual ya cuenta con un video. En cuanto a su álbum este se lanzará en mayo de manera oficial.

De su nuevo álbum

“Qué Chingón” saldrá en mayo y contiene 11 temas la mayoría de la autoría del maestro Alex Lora, quien dedicó gran parte de su tiempo durante la pandemia a componer cada una de sus rolas.

Como atractivos de este material, también se incluye el cover del tema “Tengo” escrita por el fallecido cantautor Armando Manzanero, quien era gran amigo del poblano.

También el material incluye la melodía “En el metro” escrita por Fato, especialmente para ser interpretada por Alex Lora. La producción incluirá varias canciones dedicadas a los amigos que se adelantaron como Armando Manzanero, Ricardo González "Cepillín", Diego Verdaguer, Charly Montana y Sax.

Del sencillo

Respecto al sencillo de lanzamiento “Qué Chingón” estará pronto disponible en todas las plataformas digitales y en el canal oficial de YouTube de El TRI.

La grabación del video se realizó en un foro al sur de la Ciudad de México bajo la dirección de Luis Kelly quien ha trabajado en varias ocasiones con El TRI, además de que fue el director del documental “Esclavo del rocanrol”.

En este nuevo video, la banda sorprenderá a sus seguidores y cautivará a las nuevas generaciones, ya que se utilizó tecnología de última generación, visuales y luces espectaculares, por lo que se espera un resultado atractivo en el videoclip.

En el video Alex Lora (voz y guitarra), Chela Lora (coros), Rafael Salgado (armónica), Lalo Chico (guitarra), Oscar Zárate (guitarra), Charlie Valerio (bajo), Alex Álvarez (violín), Lolo Toral (teclado) y Felipe Chacón (batería), integrantes de El TRI, son los protagonistas de la historia, que en su mayoría muestra además de imágenes de la agrupación, elementos con los que se demuestra porque ser mexicano, es ser chingón.

De su trayectoria

Desde 1968, Alex Lora y el rock iniciaron una historia que ha trascendido a todos los movimientos sociales, culturales y musicales de los últimos 53 años, consolidándose día a día como un ícono de la escena musical de la historia de México y del escenario rockero de habla hispana. Paralelamente, también forma parte del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

En 1971 cuando EL TRI, en aquél entonces llamado Three Souls in My Mind, participó en el festival de Avándaro, al cual asistieron más de 300 mil personas.

Un concierto que hizo historia en México y marcó el inicio de la trayectoria del grupo. A pesar de todas las dificultades que Alex Lora y su grupo tuvieron que afrontar, comenzaron a cautivar a un gran número de amantes del rock y encontraron su camino hacia el gusto de todo tipo gente y clases sociales.

En octubre de 1997, EL TRI abrió un nuevo espacio para el rocanrol mexicano al celebrar su aniversario número 29 en el prestigiado Festival Internacional Cervantino, en la ciudad de Guanajuato, México.

Alex Lora es considerado un vocero del pueblo de México, un símbolo de libertad para quienes están cautivos, una esperanza para los discapacitados y quienes son marginados.

El artista irreverente, guadalupano, sarcástico, romántico, apasionado, ocurrente y espontáneo; es ya una leyenda viva y han alcanzado las ligas mayores al compartir escenario con los grandes artistas como Erick Burdon y The Animals, The Cult, Ramones, Chuck Berry, Los Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival y Sammy Hagar entre otros.

La gente ha convertido sus canciones en himnos y ha hecho de su banda el grupo de rocanrol más popular de México y de Latinoamérica. Además de ser uno de los pilares del rock en español, Alex Lora es un gran ser humano y altruista.