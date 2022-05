Dos grandes de la música, cada uno con su estilo definido, la puertorriqueña Kany García y el español Alejandro Sanz, se unen para interpretar el tema “Muero”, la canción que salió hace poco, es una hermosa balada con la que muchas personas se podrán identificar.

De la canción y video

“Muero”, es una obra musical que Kany García junto al artista Alejandro Sanz, interpretan juntos. Este sencillo también es parte de su nueva producción discográfica “El Amor Que Merecemos” donde Kany García da una vez más gala de su estilo musical y voz.

La hermosa balada tiene una letra que narra el dolor que se sufre cuando amamos a alguien en silencio y celebra a su vez la alegría de amar.

Con una profunda composición fusionando las potentes voces y talento de Kany García y Alejandro Sanz se cumple el sueño de la artista, al trabajar con el español a quien admira mucho.

Importante decir que este tema se estrenó de manera oficial el 5 de mayo en un show que Alejandro Sanz tenía programado en el Coliseo de Puerto Rico dentro del marco de La Gira 2022, donde ambos artistas cantaron “Muero” en vivo por primera vez.

Respecto al video del sencillo y el estreno de su álbum “El Amor Que Merecemos”, estarán disponibles en todas las plataformas digitales y en físico el próximo 27 de mayo.

Recordando

El álbum “El Amor Que Merecemos”, cuenta ya con tres lanzamientos exitosos, su primer sencillo “DPM (De Pxta Madre)”, suma más de 22 millones de streams en el mundo y “Agüita E Coco” el cual se ha convertido en un himno entre los fanáticos de Kany García; además de “Justito A Tiempo” junto a Rozalén, con quien interpretó la canción en vivo en los Premios Platino en España.

De los artistas

La ganadora del Grammy Latino Kany García, es creadora de éxitos como: Para siempre, Soy yo, Bailemos un blues, Quédate, Hoy ya me voy, Qué nos pasó entre otros.

La cantautora tiene varios discos en el mercado siendo su disco debut “Cualquier día” del año 2007, le siguen: Boleto de entrada, (2009), Kany García, (2012), Kany García en vivo, (2014), Limonada, (2016), Soy yo, (2018) Contra el viento (2019) entre otros.

En su carrera de compositora le han grabado a la puertorriqueña artistas como: Ha Ash, Pedro Capó, Ednita Nazario, Mino Luna, Chayanne, Roberto Carlos, María José, Jennifer López, Andrés Cepeda por mencionar algunos.

También se destaca que ha tenido importantes colaboraciones con Carlos Vives, Camilo, Carlos Rivera, Pedro Capó, Reik, Mon Laferte, Gusttavo Lima, entre otros.

Alejandro Sanz, es un madrileño nacido el 18 de diciembre de 1968, el cantautor ha vendido más de 25 millones de discos en su carrera y ha ganado 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses. En su carrera se ha destacado por tener varias colaboraciones con importantes artistas.

Entre sus éxitos más sonados están: Y si fuera ella, Corazón partío, Amiga mía, Viviendo deprisa, No es lo mismo entre otras. Su música lo ha llevado a tener canciones importantes en telenovelas como No me compares de “Amores verdaderos”.

También se destaca su participación en “La Voz México” donde fue Coach del poblano Óscar Cruz ganador del 2011; mientras que en “La Voz España” logró el segundo lugar con Marcos Martins en 2015 al año siguiente fue cuarto lugar con Thaís Rudiño.