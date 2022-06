Poseedora de una gran voz y estilo interpretativo, llega a escenarios poblanos una vez más, la consentida María José en concierto para ofrecer su show “Re Conexión”. La cita este viernes 24 de junio a las 9 de la noche en el Auditorio GNP seguros.





Una vez más “La Josa” como también se le conoce a la artista, estará ofreciendo en Puebla un gran concierto, hay que recordar que la Ex Kabah, se ha presentado en la ciudad en diferentes sedes, y con el show “Conexión” estuvo en febrero del 2020.

De su Re conexión

María José ofrecerá un gran concierto de aproximadamente 90 minutos, donde estará acompañada de músicos en vivo, coristas y bailarines, que harán que los presentes bailen y canten al ritmo de sus canciones.

En este show de gran producción como la Josa acostumbra dar a su público, los cambios de vestuarios estarán presentes, los juegos de luces, pantallas gigantes por mencionar algunos de los elementos en el escenario.

En cuanto al repertorio programado interpretará lo mejor de sus producciones que incluye canciones de sus discos anteriores y lo más reciente.

Escuchando así en tan grata noche temas como: No soy una señora, Adelante corazón, La ocasión para amarnos, Un nuevo amor, El amor manda, Por siempre, El amor coloca, Las que se ponen bien la falda, Me equivoqué, Lo que tenías conmigo, Él era perfecto Evidencias, Ya no me acuerdo más de ti, entre otros.

Pero también en algunas ocasiones, suele complacer a su público con temas del grupo que la vio nacer, Kabah, por lo que el concierto tendrá un gran repertorio y producción, donde como es costumbre, el plato fuerte serán las interpretaciones de “La José” dejando escuchar la potencia de su voz y el sentimiento en cada tema de este concierto.

Recordando

En la década de los 90´s surge una agrupación juvenil bajo el nombre de Kabah, a la cual se integra María José cuando tenía 15 años de edad.

Con este grupo se queda hasta el 2005 fecha en la que deciden terminar una etapa musical.

En el 2006, María José decide continuar su carrera como solista, teniendo todas las tablas y herramientas, entre estas su potente voz de soprano lírica la cual la llevó a sobresalir en el sexteto con el que iniciara su carrera.

De su carrera como solista y actriz

María José conocida también como “La Josa”, se ha ganado el cariño de chicos y grandes tanto en su etapa de grupo con Kabah, como en la de solista donde ha sacado las producciones María José, (2007), Amante de lo ajeno, (2009), Amante de lo bueno, (2010), De noche, (2012), Habla ahora, (2016), Duetos (2015) y “Conexión” grabada en vivo y a su vez nombre también de su actual gira.



Considera una de las grandes intérpretes mexicanas gracias a su gran voz y estilo único, la artista ha tenido importantes colaboraciones con otros intérpretes, también destaca en su carrera los diferentes estilos, donde si bien el pop y la balada están presentes como su bandera, también ha incursionado en ritmos urbanos, bachata, reggaetón, ballenato, entre otros.

Si bien es cierto que la música es su bandera, la ex Kabah también ha incursionado en la actuación, recordando su participación como ella misma en “La reina soy yo” al igual que en “Ringo” y en “Atrévete a soñar”, en el 2018 participa en “Por amar sin ley” como Patricia Linares, en “Porque el amor manda” hizo el papel de la Licenciada María José.

También ha participado como juez en los programas “Pequeños Gigantes”, “Bailando por un sueño”, “México tiene talento”, “La Voz México” y como presentadora “Esta historia me suena” entre otros.