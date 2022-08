Adentrándonos al mes de agosto, este llega con mucho ritmo y sabor ofreciendo nuevos lanzamientos musicales, donde no pueden faltar los duetos, colaboraciones, sencillos y lanzamientos de nuevos discos.

Así también los nuevos valores y consagrados presentan sus propuestas este mes, donde la variedad de género y estilos están presentes.

Los lanzamientos

Majo Aguilar no para de trabajar, ahora presenta su nuevo tema “Morí”, siendo éste el primer avance de su próximo álbum EP.

Acompañada del mariachi, la joven cantante da una nueva versión a esta emotiva pieza escrita por el compositor ecuatoriano Douglas Bastidas y que, originalmente grabara el grupo Tranzas.

Este track viene acompañado de un video oficial grabado en Monterrey, Nuevo León, en una casa rodeada de recuerdos donde a través de una carta se despide de un amor, dándole un toque melancólico a esta gran ranchera.

El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Mocedades sigue sacando sencillos de su disco Infinito Duets, ahora toca el turno la colaboración con Lucero, en la canción “Qué pasará mañana”, donde se fusionan sus voces duplicando el romanticismo de esta canción con los arreglos realizados por Jacobo Calderón.

El tema es el segundo corte de la segunda etapa de Infinito Duets donde Mocedades prepara una lista de sorpresas con nuevos temas y colaboraciones sorpresas.

Además, visitaran nuevamente la República Mexicana con una serie de conciertos llevando su música.

El tema ya está disponible en las principales plataformas de reproducción y venta de música, además, el video puede verse en su canal de Youtube y Facebook.

Neto Bernal, presenta su canción “Yo estaba solo” un cover de la canción de Pancho Barraza, el joven valor de la música cuenta con más de 400 millones de streams globales y con este tema da el avance de su primer álbum en vivo.

El originario de Mexicali, retoma por ser una letra que se encuentra entre sus favoritas y que no podía faltar dentro de esta producción de concepto grabada en vivo con sus temas predilectos.

Saltando de géneros, Karen Souza hace match con el rapero Wax, con el tema "Encino" la primera obra de este dueto el cual muestra la ductilidad de dos artistas de mundos totalmente diferentes, pero con el más importante de los puntos en común su fascinación por la música.

Esta canción inédita, escrita y compuesta por Davy Nathan, Karen Souza, Wax y Ian McCartor, es una historia de amor fresca que acorta las distancias entre Encino e Ipanema, con un claro vibe veraniego.

Hay que resaltar que con esta esperada colaboración que va a dar que hablar y que mantendrá expectantes durante agosto, pues vendrán dos canciones inéditas de la mano de Karen y Wax.

El español, David Bisbal invita a disfrutar de su nueva canción fresca, colorida y tentadora en “Tú Me Delatas” una declaración de intenciones cargada de amor y pasión irresistible.

Con un sonido pop y funk latino con un sinfín de matices agudos que se diluyen en los giros vocales magistrales de David Bisbal.

El cantante almeriense que es parte del jurado de La Voz Kids España y La Voz México, muestra su lado más juvenil y seductor, en esta canción que difunde la alegría y la emoción que viene con el verano.



Como aliado del tema está un videoclip grabado en México, dirigido por Antonio Roma y con la producción de La Catrina Films.

Moderatto hace acto de presencia junto con Camila Fernández, en una apasionada versión del éxito del grupo RBD con la canción “Un poco de amor”.

Desde que Moderatto anunció su homenaje a RBD, los amantes de la música se vieron fascinados por la noticia con la mejor banda de rock mexicano de todos los tiempos realizando nuevas versiones a la obra de la mejor banda de pop mexicano en la historia.

Un disco que no deja de sorprender por su magia, inventiva y pasión en cada uno de los temas junto con sus invitados. Ahora con la participación de Camila Fernández hija del Potrillo y nieta de Vicente Fernández, la canción tiene una nueva versión.

Para deleite de los fans, “Un Poco De Tu Amor” cuenta con un lyric video, que no es otra cosa más que una invitación para unirnos a cantar junto al espectacular combo que han formado.

Por su parte, una de las bandas con mayor crecimiento, Banda Rancho Viejo de Julio Aramburo refresca uno de sus mayores éxitos “Me Vale Perderte” con el lanzamiento de su video oficial grabado en Guadalajara del director Manuel Gayosso.

También hay que destacar que firmaron con Universal Music y Camacho Music renovando mucha gente de su equipo y sumando integrantes como Arath Arceo.

La canción de “Me Vale Perderte” es interpretada por Erick Sarabia, producida por Julio Aramburo y compuesta por IItzel Vida la cual fue grabada en Estudio 21 en Mazatlán, Sinaloa donde han grabado los artistas más grandes del regional como Julión Álvarez, Banda MS y la Arrolladora Banda el Limón entre muchos otros.

La Banda Rancho Viejo se encuentra enfocada en llevar esta canción a lo más alto mientras que al mismo tiempo graban su próximo disco y cumplen con una extensa gira de presentaciones tanto en USA como en México.

Quien continúa la promoción de su disco debut es Karen Lizarazo su primer álbum de estudio “Sin Miedo al Éxito”, bajo la producción de la misma Karen y José Luis García, cuenta con composiciones propias y de autores referentes en el género vallenato como Wilfran Castillo, Omar Geles y Gusi.

Este álbum cuenta con 12 canciones que viajan a través de la emotividad de las mujeres, de sus sentimientos y pensamientos. Un álbum hecho por una mujer para una mujer.

En cuanto las canciones son: Mesero (Karen ft Francy), Se te olvidó, Llámame, Lo entendí, Todo contigo, Por tu culpa, No te vayas, Algo tengo yo, No me chingues, Por infiel, En la boca (Karen ft Gusi).