¡Nop!, terror y ciencia ficción en 130 minutos. Los residentes de una quebrada solitaria en el interior de California son testigos de un descubrimiento extraño y escalofriante. Fenómenos inexplicables se irán desarrollando con los personajes de un lugar que no tiene fin. Actúan Michael Wincott, Daniel Kaluuya, Steven Yeun, Keke Palmer entre otros, dirige Jordan Peele. La cinta además del formato normal, también está en Salas 4DX, Imax, Vip, Macropantalla.

El Chef, drama de 95 minutos. En la noche más concurrida del año en uno de los restaurantes de moda en Londres, el carismático jefe de cocina Andy Jones trata de no derrumbarse ante una crisis personal y profesional que podría destruir todo aquello por lo que ha trabajado. La inesperada visita de un inspector de sanidad aumenta la presión sobre el personal mientras no dejan de llegar más y más clientes. Andy abronca y engatusa a su equipo indistintamente, haciendo todo lo posible para disipar las tensiones entre la gerencia y los trabajadores, mientras atiende a las ridículas demandas de sus clientes. Actúan Stephen Graham, Jason Flemyng, Vinette Robinson, Ray Panthaki, dirige Philip Barantini.

After: Amor Infinito, drama y romance de 95 minutos. Al salir una impactante verdad sobre las familias de la pareja, los amantes descubren que no son tan diferentes entre sí. Tessa no es la chica dulce y buena que era cuando conoció a Hardin, el chico cruel y malhumorado del que se enamoró. Actúan Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Louise Lombard, Kiana Madeira, Rob Estes, dirige Castille Landon.

Dragon Ball: Súper Hero, animación y aventura en 100 minutos. La producción japonesa nos lleva a Goku quien destruyó en su momento a la Patrulla Roja. Ahora, ciertos individuos han decidido continuar con su legado y han creado a los androides definitivos: Gamma 1 y Gamma 2. Estos dos androides se autoproclaman "superhéroes" y deciden atacar a Piccolo y a Gohan. Dirige Tetsuro Kodama.

Bestia, thriller de 96 minutos. Un padre y sus dos hijas adolescentes se van de viaje y al llegar a su destino en la selva, se ven perseguidos por un enorme león rebelde que intenta demostrar que la sabana solo tiene un depredador. Ahora tendrán que luchar por sus vidas. Actúan Idris Elba, Iyana Halley, Leah Sava Jeffries, Sharlto Copley, dirige Baltasar Kormákur.

Tren Bala, thriller y acción en 127 minutos. Ladybug, un asesino con poca suerte determinado a hacer su trabajo en paz después de que más de una de sus asignaciones se le han salido control. Sin embargo, el destino tiene otros planes mientras que la última misión de Ladybug lo pone en un camino accidentado con adversarios mortales todos conectados con objetivos en conflicto en el tren más rápido del mundo, el final del camino es sólo el comienzo de un viaje extremo a través de un Japón Moderno. Actúan Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Brian Tyree-Henry, Sandra Bullock, Bad Bunny. Dirige David Leitch.

Minions: Nace un Villano, animación en 88 minutos. La historia no contada del sueño de un niño de doce años de convertirse en el supervillano más grande del mundo. La precuela está ambientada en la década de 1970, cuenta la historia de origen de cómo Gru el supervillano del mundo, conoció por primera vez a sus icónicos Minions, formó así el equipo más despreciable del cine y se enfrentó a la fuerza criminal más imparable del mundo. Con nuevos personajes, más aventuras y una banda sonora especial para la cinta inspirada en los 70´s, dirige Kyle Balda.

Elvis, drama musical de 159 minutos. De la Warner Bros Pictures, Elvis es protagonizado por Austin Butler y el ganador de un Óscar, Tom Hanks. La película explora la vida y la música de Elvis Presley vista a través de la complicada relación que mantuvo con su enigmático manager, el “Coronel” Tom Parker, durante más de 20 años, desde el ascenso a la fama de Presley hasta la consolidación de su estrellato. En el reparto Olivia DeJonge, Luke Bracey, dirige Baz Luhrmann.

DC Liga de Súpermascotas, animación en 106 minutos. Krypto el Súper perro y Superman son amigos inseparables que comparten los mismos súper poderes y luchan juntos contra el crimen en Metrópolis. Cuando Superman y el resto de la Liga de la Justicia son secuestrados, Krypto debe convencer a un grupo de un albergue Ace el sabueso, PB la cerdita barrigona, Merton la tortuga y Chip la ardilla, de dominar sus nuevos poderes y ayudarlo a rescatar a los superhéroes. Dirige Jared Stern.