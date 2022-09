Vértigo, suspenso en 107 minutos. Becky y Hunters son dos mejores amigas que se proponen como reto escalar una antena de más de 600 metros de altura. Lo que ellas no saben, es que la antena es vieja y oxidada y que haber ido sin decirle a nadie, no fue la mejor de las ideas. Reparto Jeffery Dean Morgan, Virginia Gardner, Grace Fulton, dirige Scott Mann.

La chica salvaje, suspenso y drama en 125 minutos. Basada en el Best Seller, cuenta la historia de Kya, una niña abandonada que se cría sola hasta convertirse en adulto en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. Atraída a dos hombres jóvenes del pueblo, Kya se abre a un nuevo mundo; pero cuando alguien es encontrado muerto, ella es señalada como la principal sospechosa. Mientras se desarrolla el caso, la verdad es poco clara y amenaza con revelar secretos que se esconden en el pantano. En el reparto Harris Dickinson, Daisy Edgar-Jones, Tate Walker, Michael Hyatt, Sterlin Macer Jr., dirige Olivia Newmann.

El Sastre de la Mafia, crimen y suspenso en 105 minutos. Leonard y su asistente operan una sastrería en Chicago donde confeccionan prendas impecables, para las únicas personas que pueden pagarlas: La mafia. Una noche, dos mafiosos llaman a su puerta en busca de un favor, involucrando a Leonard en un juego mortal de mentiras y engaños. En el reparto Dylan O'Brien, Johnny Flynn, Mark Rylance, Zoey Deutch, dirige Graham Moore.

Mi Dulce Monstruo, animación infantil en 98 minutos. La producción de Hungría habla de la princesa Bárbara, cansada de las reglas de su padre, decide rebelarse sin imaginar que esa misma noche el reino caerá en manos del malvado Joyce. Bárbara deberá huir del palacio y aceptar la ayuda del legendario monstruo Bogey para salvar al reino, dirige Viktor Glukhushin.

¡Nop!, terror y ciencia ficción en 130 minutos. Los residentes de una quebrada solitaria en el interior de California son testigos de un descubrimiento extraño y escalofriante. Fenómenos inexplicables se irán desarrollando con los personajes de un lugar que no tiene fin. Actúan Michael Wincott, Daniel Kaluuya, Steven Yeun, Keke Palmer entre otros, dirige Jordan Peele.

After: Amor Infinito, drama y romance de 95 minutos. Al salir una impactante verdad sobre las familias de la pareja, los amantes descubren que no son tan diferentes entre sí. Tessa no es la chica dulce y buena que era cuando conoció a Hardin, el chico cruel y malhumorado del que se enamoró. Actúan Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Louise Lombard, Kiana Madeira, Rob Estes, dirige Castille Landon.

Dragon Ball: Súper Hero, animación y aventura en 100 minutos. La producción japonesa lleva a Goku quien destruyó en su momento a la Patrulla Roja. Ahora, individuos han decidido continuar con su legado y han creado a los androides definitivos: Gamma 1 y Gamma 2. Estos dos androides se autoproclaman "superhéroes" y deciden atacar a Piccolo y a Gohan. Dirige Tetsuro Kodama.

Tren Bala, thriller y acción en 127 minutos. Ladybug, asesino con poca suerte determinado a hacer su trabajo después de que más de una de sus asignaciones se le han salido control. Sin embargo, el destino tiene otros planes mientras que la última misión de Ladybug lo pone en un camino accidentado con adversarios mortales todos conectados en el tren más rápido del mundo, el final del camino es sólo el comienzo de un viaje extremo en Japón Moderno. Actúan Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Sandra Bullock, Bad Bunny. Dirige David Leitch.

DC Liga de Súpermascotas, animación en 106 minutos. Krypto el Súper perro y Superman son amigos inseparables que comparten los mismos súper poderes y luchan juntos contra el crimen en Metrópolis. Cuando Superman y la Liga de la Justicia son secuestrados, Krypto debe convencer a un grupo de un albergue el sabueso, PB la cerdita barrigona, Merton la tortuga y Chip la ardilla, de dominar sus nuevos poderes y ayudarlo a rescatar a los superhéroes. Dirige Jared Stern.