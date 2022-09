Sonando fuerte una vez más hacen colaboración dos consentidos de la escena musical colombiana, Morat la banda de pop en español del momento y Juanes, quienes esta vez se unen para cantar la rítmica canción “506”, la cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Recordando

Morat se junta por segunda vez con Juanes uno de los artistas más importantes de la música latina en el mundo de comienzos del siglo 21, para resucitar aquel amor que atravesó nuestro corazón en la canción 506. Cabe recordar que años atrás se unieron por primera vez en el tema “Besos de guerra”, canción que sonó fuerte.

De 506

Ahora una vez más hacen colaboración con 506, un tema de 3 minutos, rítmico y dinámico, que se construye a base de recuerdos y preguntas retóricas para que los colombianos construyen una canción reflexiva y poderosa.

El banjo acelerado de Villamil, que acerca a un sonido más folk, sumerge en un abrir y cerrar de ojos en los vestigios de un sentimiento tan profundo y a la vez tan latente.

De esta manera alternando voces y ritmos, crean una canción cargada de pasión y llena de matices, con la que muchos se pueden identificar, la cual va acompañada de un sencillo video divido, ya que por un lado se ve a Morat y a Juanes cantando 506 y la otra parte la complementan una pareja y sus recuerdos.

El clip presenta la delicada y minimalista actuación con una apasionante y aventurera historia que recrea con gran precisión esta composición. Los juegos magistrales de zoom y todo tipo de planos trasladan a este recuerdo como si fuera nuestro.

Importante decir que la canción, es el quinto capítulo del nuevo proyecto de Morat, que se editará este 2022.

Una travesía en el tiempo para entender lo antiguo desde una perspectiva moderna, adaptando en todo momento mecanismos propios de la época analógica en cada una de las canciones que están presentando.

De los artistas

Morat es una banda colombiana, que desde sus inicios ha llamado la atención. Gracias a su éxito, arrancó recientemente en Milán su gira MORAT WORLD TOUR, con un cartel de más de 40 fechas, en esta nueva gira con un formato innovador y un espectáculo dinámico, podremos disfrutar de los éxitos como “A dónde vamos”, “Cómo te atreves” “Besos en Guerra” o “No se va”, además de sus últimos lanzamientos como “París” o el himno que acaban de estrenar "Valen Más".

En su carrera cuentan con importantes colaboraciones recordando a Morat y Danna Paola con la pieza “Idiota”, el tema lo compuso Morat en su origen, junto con Mauricio Rengifo y Andrés Torres, es uno de esos temas con un patrón rítmico cercano al dembow, por lo que consideraron contar con una segunda voz femenina que completara y diera réplica a la historia que esconde.

Otra colaboración de gran éxito es "París", con el rapero argentino Duki, que se ha convertido en la mejor canción del histórico de la banda con más de 45 millones de streams y Disco de Oro en España.

La banda colombina, que acumula más de 1,7 billones de reproducciones en lo que llevamos de 2022 y más de 6 millones de seguidores en las redes sociales, han entrado en el top 100 de artistas con más tickets vendidos en el mundo según la revista Pollstar, acumulando 4 fechas sold out en el Wizink Center de Madrid, 11 sold out en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, 7 sold out en el Movistar Arena de Bogotá, entre muchos otros.

Juanes, cuyo nombre real es Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nació en Medellín Colombia un 9 de agosto de 1972.

Cantautor y músico de pop latino y rock en español, en sus inicios formó parte del grupo Ekhymosis.

Como solista ha sido premiado con 26 Grammy Latinos a lo largo de su carrera y ha vendido más de 16 millones de discos en el mundo.

Su discografía la comprenden: Fíjate bien (2000), Un día normal (2002), Mi sangre (2004), La vida…es un ratico (2007), P.A,R.C.E. (2010), Loco de amor (2014), Mis planes son amarte (2017), Más futuro que pasado (2019), Origen (2021). Entre sus canciones más sonadas están: Fíjate bien, La camisa negra, Es por ti, A Dios le pido, Para tu amor, Volverte a ver, Nada valgo sin tu amor, Me enamora, Gotas de agua dulce, Mala gente, El amor después del amor.