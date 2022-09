Después de manifestaciones, firmas y muchos reclamos en diferentes medios y plataformas, el afamado festival Tecate Comuna en su edición 2022, programado para el 22 y 23 de octubre en la ciudad de Puebla, en el Parque Ecológico ubicado en la 24 sur s/n de la colonia Azcárate, tendrá que cambiar de sede si los empresarios quieren continuar con el show.

Lo anterior, porque el alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, dejó claro que no habrá permisos para que este evento se lleve a cabo en la sede mencionada, al menos que cambien a otra sede que no dañe el medio ambiente.

El detonante

Tras varias manifestaciones por parte de grupos ambientalistas y vecinos que exigieron que el Tecate Comuna 2022 no se realice en el Parque Ecológico, ayer, durante una manifestación que se realizaba a un costado de la ceremonia a los Niños Héroes, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera calmó los ánimos a los manifestantes, dejando claro que este festival musical, no se llevaría a cabo en el Parque Ecológico, ya que antes de la diversión, está el cuidado al medio ambiente y siendo esta sede una zona importante verde, el evento tendrá que cambiarse de lugar.

De los permisos y la derrama económica

Cabe decir que todos los eventos que se presentan en la capital poblana, el Ayuntamiento de Puebla es quien otorga permisos, concesiones entre otras cosas.

Lo anterior hace que, al Tecate Comuna, no se le niegue los permisos para poder llevar a cabo el espectáculo, que dejará una derrama económica fuerte en varios rubros desde pequeños comerciantes, hasta grandes empresas.

Simplemente se busca reubicar el evento que albergará miles de seguidores de los artistas que se presentaran los dos días de cartel.

Lo que llamó la atención, es que a poco más de un mes de llevarse a cabo este evento, el cual ya tiene un número importante de boletaje vendido, se dejó claro que Ayuntamiento de Puebla no había dado ningún permiso y que tampoco lo otorgaría, ya que, de no acatar las reglas, el evento sería entonces clausurado.

Del Tecate Comuna

El festival que cuenta con una tradición musical importante, desde que se anunció que se llevaría a cabo en Puebla y se confirmó la cartelera, este arrancó con buena venta de boletos desde su preventa y posterior el día 21 de mayo que se abrió para todos.

En su edición 2022, los días programados para los conciertos en la entidad poblana fueron 22 y 23 de octubre, teniendo por día más de 10 horas de música.

Respecto al cartel, alrededor de 30 artistas se presentarían estos dos días, todos confirmados, (el único que por el momento no se sabe que pasará es la banda de rock argentina Enanitos Verdes, debido al reciente fallecimiento de su vocalista y líder, Marciano).

Estas son las bandas y solistas, que integran el cartel de dos días de evento, el cual incluye tres escenarios altos:

- Caligaris

– Sublime with Rome

– Danny Ocean

– Enanitos Verdes

– Siddartha

– Kenia Os

– Love of Lesbian

– Ed Maverick

– MC Davo

– Reyno

– La Lupita

– Gondwana

– Hello Seahorse!

– Charles ANS

– The Change

– Dorian

– Daniella Spalla

– La vela puerca

– Bratty

– Vanessa Zamora

– Airbag

– Noah Pino Palo

– Ruby Tates

– Out of control army

– Banda conmoción

– Fran