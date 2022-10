Uno de los consentidos exponentes del regional mexicano del momento llega a Puebla como parte de su gira Forajido 2022, el cantautor Christian Nodal, quien ofrecerá su gran concierto el viernes 18 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc, en un espectáculo de 6 horas donde habrá teloneros antes de su presentación.

Del espectáculo

Nodal quien está de gira con Forajido 2022, tendrá el show más grande que ofrecerá en México, ya que tendrá como sede el dos veces mundialista Estadio Cuauhtémoc, donde se esperan a 35 mil asistentes al concierto de aproximadamente 6 horas de duración.

Lo anterior porque el cantautor oriundo de Caborca, Sonora, antes de su presentación, tendrá teloneros entre estos a Los Plebes del Rancho.

Se espera que canten juntos en el escenario la canción “2 veces” entre otras; para posteriormente entrar al escenario acompañado de 25 músicos y coros, pantallas gigantes donde ofrecerá un show aproximadamente de 3 horas.

Christian Nodal llegará a la Angelópolis un día después de la entrega del Latin Grammy, donde está nominado en varias categorías y donde se espera se lleva varias preseas por su música; de ser así, Puebla será el escenario de celebración.

En cuanto al concierto, el mexicano cantará sus éxitos musicales desde sus inicios hasta lo más reciente, de esta manera sonarán fuerte temas como: Botella tras botella, Ya no somos ni seremos, Dime cómo quieres, Adiós amor, No te contaron mal, Probablemente, Limón con sal, Se me olvido, De los besos que te di, Aquí abajo entre otros.

Cabe resaltar que después de este concierto, el 19 de noviembre, llegará a la Feria de Tlaxcala, para cerrar las funciones del palenque.

De su carrera

Christian Jesús González Nodal, mejor conocido como Christian Nodal, es un cantante y compositor mexicano, nacido en Caborca Sonora México.

Nodal es uno de los artistas regionales que ha crecido con rapidez, fusionando los sonidos clásicos de la música de Mariachi con el acordeón para crear el famoso “Mariacheño”, un término que el mismo Nodal bautizó.

Su primer sencillo, “Adiós amor”, fue publicado en 2016 bajo el sello discográfico Fonovisa, este tema lo lanzó a la fama en diversos medios de comunicación en México y Estados Unidos. A pesar de que su discografía es corta, (Me dejé llevar del 2017, Ahora del 2019 y Ay Ay Ay, sus éxitos han sido varios, siendo nominado en los Premios Juventud y en los Premios Latin America Music, en estos últimos siendo ganador.

En su carrera, Nodal ha tenido varios duetos y colaboraciones, algunas de éstas con Ángela Aguilar en el tema “Dime cómo quieres”, con Los Plebes del Rancho tiene el tema “2 Veces” y “Más No Puedo”, “Duele” que canta con Alejandro Fernández, con Maná reversionaron el tema Te lloré un río y con el trio de Reik se unió para cantar “Poco”.

Actualmente es el cantautor regional más exitoso y quien más temas ha tenido dentro del Top 100 de Spotify México en la categoría de Regional Mexicano.

En esta plataforma sus oyentes mensuales superan los 13.8 millones y se registran más de 10 millones de seguidores al mes. Mientras que, en YouTube, supera los 6 millones de views; además es el artista mexicano con más #1 en los charts de Billboard en la historia con 13 canciones.