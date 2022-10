Uniendo a dos voces y estilos, de dos rincones diferentes del mundo, la sensación libanesa Hiba Tawaji y la estrella mundial ganadora de múltiples premios Latin el puertorriqueño Luis Fonsi unen fuerzas en un nuevo sencillo y video musical árabe-español titulado “Que Sera Sera (Law Nebka Sawa)” un tema bailable.

De la canción y video

"Que Sera Sera" rompe fronteras al fusionar sonidos árabes y latinos y crear un himno internacional, con las voces de Hiba y Luis que se unen en un espectacular ir y venir, dando lugar a un coro irresistible y pegadizo.

El visual que lo acompaña muestra la química de los artistas ya que reúne géneros y culturas a la vez.

Ambos interpretes han comentado que la canción requería a los cantantes correctos para mezclar todos los elementos del tema, la letra, música, nostalgia y los ritmos, dando como resultado una mezcla interesante de la cultura latina y la árabe.

Respecto al video oficial del tema “Que Sera Sera (Law Nebka Sawa)”, se destaca que el rodaje tuvo sus complicaciones, ya que se requería un clima agradable y soleado en Miami y debido a los huracanes esto se complicó.

De hecho, no se nota que llovía porque había muchas tiendas de campaña y gente que las sostenía en lo que se filmaba. Este video ya está disponible en todas las plataformas digitales.

De los artistas

Hiba Tawaji, es una cantante, actriz y directora, libanesa, que continúa cautivando al público con su impresionante voz y su visión expansiva.

Ha protagonizado musicales de gran éxito en el Medio Oriente creados por la reconocida familia Rahbani, pioneros musicales en el mundo árabe.

Una estrella de buena fe en la región MENA, su catálogo ya cuenta con tres álbumes de estudio árabes: La Bidayi wala Nihayi [2011], Ya Habibi [2014], Hiba Tawaji 30 [2017] y un álbum navideño en árabe e inglés Hallelujah [2017], todos producidos por el aclamado productor y compositor Oussama Rahbani.

Por otra parte, sé resalta que Hiba hizo historia como "la primera cantante femenina en actuar en un escenario en Arabia Saudita”. Entre varias colaboraciones, ha hecho duetos en vivo con Andrea Bocelli y ahora con Luis Fonsi.

Su carrera ha ganado la aclamación de los críticos de todo el mundo. Ha actuado en los escenarios y festivales más prestigiosos del mundo árabe y ahora comienza un capítulo musical con Universal Arabic Music en su esquina y un gran crossover en el horizonte, poniéndola en la escena internacional.

Luis Fonsi oriundo de Puerto Rico, es cantante, compositor, actor y músico. Sus inicios en la música se dan desde temprana edad, cuando ingresó a la escuela Dr. Phillips High School, donde formó un grupo musical llamado “Big Guys”, en este se encontraba Joey Fatone quien posteriormente formará parte del exitoso grupo N Sync.

Por su partem Luis Fonsi con el grupo logró abrirse paso y consiguió una beca en la State University School of Music.

Con más de 25 años de carrera, Luis Fonsi se ha distinguido por cantar variedad de géneros desde baladas, pasando por el pop, hasta los temas rítmicos.

Entre sus canciones más sonadas están: Llegaste tú, No me doy por vencido, Nada es para siempre, Tu amor, Somos uno, Gritar, Se supone, Que quieres de mí, No te cambio por ninguna, Amor secreto, Quien te dijo eso, Aquí estoy, Despacito. Canciones que corresponden a sus discos: Comenzaré, Eterno, Amor secreto, Fight the Feeling, Abrazar la vida, Paso a paso, Palabras del silencio, Tierra firme, entre otros.

Fonsi es un galardonado artista global de Puerto Rico, una de las principales figuras de la música latina.

Desde su álbum debut "Comenzaré" (1998) hasta su último álbum de estudio "Ley de Gravedad" (2022), Fonsi ha roto continuamente récords de ventas mientras lidera las listas.

Su talento innegable y único, así como sus extensas listas de éxitos de radio, lo han convertido en uno de los artistas más influyentes y exitosos de la música, lo que le permite romper barreras, cruzar fronteras y seducir a millones de personas en todo el mundo.

Galardonado con múltiples discos de oro, platino y diamante, así como algunos de los premios más prestigiosos, incluyendo cuatro nominaciones al Grammy, cinco Latin Grammy, 12 Latin Billboard Awards, cinco Billboard Awards, 17 Premios Juventud, dos American Music Awards, dos Teen Choice Awards, por nombrar algunos. Además de los premios, Fonsi ha recibido siete títulos Guinness World Records gracias a su canción "Despacito". Su último disco "Ley de Gravedad" ha registrado más de 1.200 millones de streams en todas las plataformas, mientras que Fonsi sigue viajando por Europa y Latín América con su "Noche Perfecta Tour".