Anahí Templos Gómez, madre soltera de 35 años y vecina de la colonia Vicente Guerrero en Tulancingo, Hidalgo, ganó una casa rifada por el Día de las Madres en esa localidad. Sin embargo, el premio le fue retirado por decisión de la presidenta municipal, Lorena García, quien argumentó que Anahí “no es madre biológica” y, por tanto, no cumplía con el requisito principal del sorteo.

Durante una conferencia de prensa, García explicó que la rifa, realizada el pasado 19 de mayo, tenía como condición ser madre, pagar renta y no contar con vivienda del Infonavit. “Desgraciadamente su acta de nacimiento no coincidía con la de la niña. No era la mamá biológica”, aseguró la alcaldesa, quien estuvo acompañada por una notaria pública para respaldar su decisión.

El premio fue reasignado a Leydi Yeni Ramírez Vázquez, bajo el argumento de que ella sí cumplía con todas las bases del sorteo. “Con pleno respeto a las reglas y con el respaldo legal necesario, el premio se otorga legítimamente a la señora Leydi Yeni Ramírez”, afirmó García frente a habitantes de Tulancingo.

La decisión ha provocado una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios acusaron discriminación y señalaron que el acto ignora la realidad de muchas mujeres que, sin ser madres biológicas, crían y educan a niños. “¿Nada más porque no parió? Pero educa y cuida”, “Eso es incorrecto, a veces es más madre la que cría que la que engendra”, se lee entre los comentarios.

Hasta el momento, Anahí Templos no ha emitido una declaración pública, aunque en redes ya se exige que se revise el caso e incluso se han sugerido acciones legales. La controversia ha reabierto el debate sobre qué significa ser madre y si las reglas de este tipo de concursos deberían considerar también a quienes ejercen la maternidad desde el cuidado y la crianza.