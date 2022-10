Para los que gustan del espectáculo y sus diferentes eventos, este fin de semana Puebla capital estará con mucho movimiento, ya que llegan variedad de shows como conciertos y obras de teatro para todos los gustos y edades.

Los boletos para los diferentes espectáculos, se pueden adquirir en las taquillas de las sedes de cada evento o en sus respectivas boleteras en diferentes localidades.

Obra de teatro

De regreso a escenarios poblanos, llega una de las puestas consentidas de la gente como lo es “Por qué los hombres aman a las cabronas”, la cita es hoy jueves 27 de octubre en funciones de 19 y 21:30 horas teniendo como sede el Teatro Principal.

En esta ocasión llegan en el elenco Marcus Ornellas, Consuelo Duval y Cecilia Galliano para dar vida a los tres personajes en escena.

Esta peculiar puesta basada en el libro de Sherry Argov, en escena además de unas cuantas reflexiones, también hay humor continuo con las actuaciones de los actores encargados de reflejar parte del libro de Sherry.

Los boletos se pueden adquirir en las taquillas del lugar sede o en el sistema electrónico de Taquilla Cero en localidades de: Zona Luneta $750, Platea $575, Palcos $400 pesos.

Concierto Sin Bandera

Uno de los duetos consentidos del público es sin duda Sin Bandera, quienes regresan una vez más a Puebla ahora con su gira Frecuencia 2022, para presentar su show en el Auditorio Metropolitano este viernes 28 de octubre a las 9 de la noche.

En el concierto aproximadamente de 90 minutos, uno de los duetos más entrañables de la balada y pop en español, Sin Bandera, integrados por Leonel García y Noel Schajris, están listos para interpretar un gran repertorio de éxitos de la memoria colectiva como son: Kilómetros, Te vi venir, Mientes tan bien, Sirena, Amor real, Tócame, Qué me alcance la vida, Que lloro, Entra en mi vida, entre muchos otros; hasta lo más reciente de este reencuentro como son las canciones: Una última vez y En esta no, así como su último disco.

Los boletos se encuentran disponibles en la sede y en el sistema electrónico de Súper Boletos en localidades de Zona Gran Vip $2,875, Vip $2,185, Preferente $1,725, Luneta central $1,495, Discapacitados y Luneta lateral $1, 265, Balcón inferior $920, Balcón superior $575 pesos.

Obra la Dama

Una de las mejores puestas de terror es sin duda La Dama de Negro, que como cada año llega a Puebla para presentarse en el Teatro Principal, ahora se verá este sábado 29 de octubre en funciones de 19 y 21:30 horas. El elenco anunciado lo integran y alternan Odiseo Bichir, Rafael Perrín, Alejandro Tommasi y Ernesto D´Alessio.

Con una garantía de terror psicológico, que atrapa incluso al más incrédulo de los espectadores, la historia lleva a conocer mediante su trama oscura a Arthur Kipps, que ha vivido aterrado a partir de una experiencia con fantasmas que enfrentó en su juventud.

Por lo que decide escribir el relato y buscar la ayuda de un escéptico director de escena, John Morris, para que lo oriente hacia la adecuada interpretación de su texto, dándose cita en un viejo y abandonado foro.

Los boletos se encuentran en la sede, así como en el sistema electrónico de Súper Boletos en localidades de: Terror Vip $695, Terror $661, Pánico $605, Palcos $549 y $493 pesos.

Concierto Intocable

Uno de los grupos regionales consentidos de todos los tiempos es Intocable, quienes llegan a Puebla con “Momentos Tour” este sábado 29 de octubre en el Centro Expositor a las 10 de la noche.

Los originarios de Zapata Texas, cantarán éxitos como Enséñame a olvidar, Déjame amarte, Llueve, Todo para qué, Aire, Arrepiéntete, Y tú no sabes amar, Coqueta, Fuerte no soy, Por ella, El poder de tus manos, Soñador eterno, Me dueles, Nunca supe amarte solo por mencionar algunos temas.

Los boletos se encuentran en la sede del lugar o en el sistema electrónico de Súper Boletos en localidades de: Zona Diamante 1 y 2 $1,960, Zona Plata 1 y 2 $1,400, Zona General $616 pesos respectivamente.