Para seguir divirtiéndonos en casa o en cualquier lugar con los seres queridos, en noviembre, onceavo mes del año; iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Prime Video, que llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas; además variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros de Amazon puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Este 4 de noviembre llega My Policeman, una historia, protagonizada por Harry Styles, sobre el amor prohibido y las convenciones sociales en cambio constante, la trama lleva a tres jóvenes el policía Tom, la maestra Marion y el curador del museo, Patrick, mientras se aventuran en un viaje emocional en la década de los 50 en Gran Bretaña.

También hoy se estrena Dulceida: Al Desnudo, que repasa la trayectoria de una de las creadoras de contenido españolas más conocidas y con mayor proyección en las redes sociales a nivel internacional, pionera en el mundo de los influencers, Aída Domenech, mayormente conocida como Dulceida. Para los que gustan del futbol, no se pueden perder la serie El Presidente: El Juego de la Corrupción, que narra la corrupción dentro del mundo del fútbol y muestra los orígenes de la transformación de la FIFA, de ser una simple organización a convertirse en un poder comercial y político.

El Fin del Amor se estrena hoy 4, la serie dramática sigue a una atrevida filósofa de la cultura pop, Tamara (interpretada por Lali Espósito). Después de enfrentarse inesperadamente a su propia crianza judía ortodoxa en Buenos Aires, Tamara deja a su novio para rebelarse contra el concepto tradicional de romance, al igual que antes se reveló contra su vida religiosa.

El 9 de noviembre llega la cuarta temporada de Savage X Fenty Show, la experiencia anual de moda de Rihanna que continúa desafiando la tradición y rompiendo fronteras. El evento pionero contará con una nueva alineación estelar de modelos, actores, algunos de los nombres más importantes de la música.

El 11 de noviembre se estrena la cinta La Caída, que lleva a la vida de Mariel (Karla Souza) una veterana clavadista de élite quien tiene una última oportunidad en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, cuando una terrible verdad sale a la luz, Mariel enfrenta muchas preguntas.

También este día llega, Mammals, James Corden vuelve a la actuación en la nueva comedia de Reino Unido. La serie tendrá seis episodios y seguirá la historia de un chef con estrella Michelin cuyo mundo colapsa cuando descubre secretos sobre su mujer embarazada. Otro estreno de este día es A grito herido, comedia romántica liderada por un grupo de amigas que se reencuentran en una boda, y después de una serie de eventos desafortunados, terminan cantando en el escenario, sin saber cómo esto podría cambiar sus vidas.

El 18 se verá Hugo, El Gol Y La Gloria, la crónica del mejor deportista mexicano de la historia: Hugo Sánchez. Desde sus inicios en el equipo universitario de México, su trascendental paso por el Real Madrid de España, sus caídas internacionales y su muy personal obsesión por el éxito. Otro estreno es The People We Hate At The Wedding, la nueva comedia de Prime Video de los hermanos disfuncionales Alice y Paul junto con su madre siempre optimista, ellos son invitados a la boda británica de su media hermana Eloise.

El 23 de noviembre no se pierdan el documental Good Night Oppy, que sigue a Opportunity, un robot de exploración de Marte que fue apodado cariñosamente como Oppy por sus creadores y científicos de la NASA. Se esperaba que Oppy viviera solo 90 días, pero finalmente exploró Marte durante casi 15 años.

El 24 de noviembre se verá Buenos Rivales, nueva serie documental que pone a la mesa una de las competencias más particulares e intensas en el deporte internacional: la rivalidad entre las Selecciones Nacionales masculinas de fútbol de México y Estados Unidos. Revelará aspectos políticos, sociales y deportivos de una rivalidad imperdible en la televisión en los últimos 30 años.

El 24 de noviembre llega la quinta temporada de Yellowstone la crónica de la familia Dutton, liderada por John Dutton (Kevin Costner), que controla el mayor rancho ganadero de Estados Unidos. En medio de alianzas cambiantes, asesinatos sin resolver, heridas abiertas y un respeto duramente ganado, el rancho está en constante conflicto con aquellos con los que limita: una ciudad en expansión, una reserva india y crueles rivalidades comerciales.

Cerrando el mes de noviembre el día 30 se verá El Sueño de Ayer, una película protagonizada por Rubén Albarrán que debuta como actor. La historia de la película estará ambientada en la Ciudad de México en la época moderna, donde Dámaso Pérez Prado, conocido como "el rey del mambo", regresa de la muerte en busca de una mujer que perdió en el camino.