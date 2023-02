concepto “90´s Pop Tour” que recorrió las mejores plazas una y otra vez llenando las sedes donde se presentaba este concierto; para refrescar la idea nacen los 2000´s Pop Tour, con artistas que tuvieron impacto en esa década. Ahora con los 2000´s Pop Tour, el concepto llega a Puebla en gira para presentarse este sábado 25 de febrero a las nueve de la noche en el Auditorio GNP Seguros. Del concierto y elenco Para este espectáculo se tiene programado poco más de dos horas de concierto, donde en el 2000´Pop Tour estarán en el escenario Motel, Paty Cantú, María León, Yahir, Kudai, Nikki Clan, Pee Wee, JotDog, Fanny Lu entre otros, teniendo como invitada especial a Belinda. Cabe decir que al igual que el concepto anterior de los 90´s Pop Tour y también de Únete a la Fiesta, el elenco va cambiando, se van sumando artistas, todo depende de los compromisos de los mismos y las plazas que visiten. En este caso cuando nace los 2000´s Pop Tour estaban Dulce María, Bacilos, Playa Limbo, Kalimba, algunos continúan, así como también se van añadiendo otros artistas. Así en el show cargado de luces, cambios de vestuario y elementos, sonaran canciones como: No me digas que no, Goma de mascar, Amiga, No eres para mí, Sin despertar, Afortunadamente no eres tú, Dime ven, Cara Luna, Mi dulce niña, Alucinado, Fue ella o fui yo, Déjame ir, Fanfarrón, Las pequeñas cosas, Escapar, No me quiero enamorar, Inevitable, Clavo que saca a otro clavo, No te pido flores, Mírame, Niñas mal, Contigo si, Ya nada queda, Corazón de metal, solo por mencionar algunos de los temas hist más representativos de esta década. Además, estarán presente las canciones de la artista invitada que es Belinda, quien cantará Dopamina, Ángel, En el amor hay que perdonar, Luz sin gravedad, Bella traición por mencionar algunas, así como sin duda su tema “Sapito”. Un concierto que da continuidad a los conceptos anteriores, que si bien es cierto están cargados de nostalgia, buena música para bailar, escuchar y cantar, donde hay buen elenco, los resultados no están superando a los 90´s Pop Tour, pero aquí el público decidirá que década musical es la que prefiere para disfrutar en compañía de los seres queridos y revivir buenos momentos