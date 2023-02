Grandes voces e interpretaciones en el concierto “Te amaré por siempre”, homenaje a Diego Verdaguer a cargo de su esposa Amanda Miguel y su hija Ana Victoria. La cita para el concierto es el 24 de marzo a las 9 de la noche en el Auditorio Metropolitano.

Del show

Para este concierto de aproximadamente 90 minutos, donde Amanda y Ana estarán acompañadas de sus músicos y coristas, se dará continuidad al legado de la familia, interpretando en “Te amaré por siempre”, grandes éxitos tanto de las artistas, como de Diego Verdaguer, quien a pesar de su partida dejó grandes e inolvidables canciones.

De esta manera el espectáculo incluirá temas de los tres intérpretes, donde teniendo tanto Amanda Miguel como Ana Victoria su momento en el escenario para cantar sus propias canciones, también habrá momentos para los duetos y sorpresas en donde con nuevos arreglos, sonarán fuerte los temas de Verdaguer a cargo de su esposa e hija.

Así, el público presente disfrutará de una velada única de éxitos como: El me mintió, Castillos, Las pequeñas cosas, Mi buen corazón, Así no te amará jamás, Hagamos un trato, El Gato y Yo, Ámame una vez más, Así como hoy a cargo de Amanda Miguel.

Mientras que Ana Victoria deleitará con Si mañana no me ves, Yo no lloro por llorar, Ella te quiere, Un poco más, Ya lo sé que tú te vas y Siempre pude ver.

De Diego Verdaguer a cargo de Amanda y Ana se espera sean interpretados algunos de sus grandes clásicos entre estos: Volveré, Voy a conquistarte, Nena, La Ladrona, Tonta, Pídeme, Usted qué haría, El Pasadiscos, Corazón de papel, Mentiras bonitas entre otras.

De las artistas

Amanda Miguel nacida en la Argentina y nacionalizada mexicana desde hace muchos años; inicio su carrera en 1980 con la grabación del disco “El sonido volumen uno”, disco que tuvo grandes éxitos como “El me mintió” y “Así no te amará jamás”.



Además, su carrera fructífera ha sido rodeada de grandes hits entre estos El gato y yo, Castillos, Simplemente amor, Anillo de compromiso, Esclavo y amo y muchos más. En su carrera ha sido invitada a los programas “Sangre de mi sangre”, “Los reyes del show”, “Cantando por un sueño” entre otros.

Ana Victoria, hija de dos grandes como lo son Diego Verdaguer y Amanda Miguel, Ana tiene su propio estilo musical aunado a su gran voz y sus dotes de composición.

Su primer disco “Ready”, tuvo mucho impacto y éxito, recordando temas como Siempre pude ver, La sombra de este amor, P.D. Te amo, Te extraño, Tú y yo entre otras.